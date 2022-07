“Specchio delle mie brame chi sarà il più fortunato del reame?”. Potremmo effettivamente cominciare questa analisi dell’oroscopo con una delle frasi che diceva la strega di Cenerentola. Perché l’oroscopo di questa settimana non vede primeggiare un segno solo, ma ben tre. Almeno, per quanto riguarda proprio il vantaggio di avere la dea bendata come alleata. Saranno i Gemelli il segno a sorpresa della settimana e andranno a contendere ad altri due “colleghi” il podio della fortuna e del denaro. Ma, andiamo a vedere cosa accadrà esattamente a questi tre segni.

Un luglio super produttivo al lavoro

Avevamo già accennato precedentemente che quei Gemelli che a luglio non andranno in vacanza potrebbero fare un salto di qualità lavorativo. Tanta energia a disposizione per raggiungere traguardi molto ambiziosi, grazie anche all’appoggio di Giove. Energia che potrebbe arrivare anche a tavola con questi segreti alimentari. Molto bene anche la vita di coppia, allietata da possibili nuovi arrivi e notizie fortunate, per merito di Venere. Attenzione che potrebbe passare qualche nuvola nel cielo settimanale dei Gemelli, ma l’orizzonte è davvero roseo.

Clamoroso colpo di scena per i Gemelli in vetta alla classifica mentre questi 2 segni saranno i più ricchi e fortunati della settimana

Ed anche questa settimana c’è l’Ariete sul podio. Nonostante un periodo di stanchezza, dovuto al grande lavoro, occhio alle sorprese in arrivo. Le stelle consigliano di non fare scelte troppo affrettate, perché potrebbe passare un treno una volta sola. Cielo assolutamente positivo anche per i single, chiamati a nuovi incontri e per le coppie di sposini novelli. Continua anche il momento particolarmente positivo per quanto riguarda gli incassi e la fortuna, che non sembrano assolutamente voler mollare l’Ariete.

Anche il Leone sul podio dei fortunati della settimana

Clamoroso colpo di scena per i Gemelli, ma torna finalmente a ruggire anche il Leone. Soprattutto per autonomi e lavoratori indipendenti, sembrerebbero esserci nuove opportunità e nuovi contratti. Continua la sponsorizzazione da parte di Giove, che da un punto di vista professionale, si è preso carico di questo segno. Almeno per tutto il mese di luglio fortuna e lavoro sembrano viaggiare in coppia, con la possibilità che arrivino anche dei guadagni insperati. Ottime notizie per quei Leoni che si sono separati e che potrebbero finire già nella rete di un nuovo partner. Non occasionale, ma talmente interessante e seducente da poter costituire una leva per il futuro.

