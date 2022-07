Questo borgo a due passi dall’Italia è considerato una piccola Venezia e si può visitare in un weekend spendendo poco

L’estate è il momento migliore per viaggiare. Le vacanze estive non promettono solo belle spiagge dalla sabbia dorata, ma anche qualche weekend in Europa. Questo periodo è, infatti, il migliore per visitare borghi antichi e città nascoste che ci lasceranno senza fiato. Alcune destinazioni possono essere visitate anche in un paio di giorni ed essere raggiunte con i mezzi pubblici.

Tra queste troviamo Annecy, un tempo capitale della Savoia. Questa piccola cittadina è considerata la Venezia della Francia ed è situata intorno al lago con cui condivide il nome. Questo borgo a due passi dall’Italia è molto suggestivo e romantico, visitabile anche in un paio di giorni.

La Vielle Ville

Partiamo dal centro storico per visitare questo borgo storico. La Vielle Ville, ovvero la città vecchia, è stata costruita sui canali. Dalle facciate colorate che danno sull’acqua, ricorda, appunto, la nostra più famosa Venezia. Passeggiando non ci si può non fermare in una delle crêperie tipiche del Sud della Francia. Ci sono molti ponti e vicoli, tutti decorati da bellissimi fiori colorati e dalle case pastello.

In questa zona troveremo anche diversi negozi di souvenir e di prodotti tipici del posto, tra cui non possono mancare i dolci. Prima di andare via non dimentichiamoci di provare le delizie del posto, come per esempio la raclette. Questo piatto con formaggio omonimo e accompagnato da patate, verdure e affettati, è una vera delizia, per grandi e piccini.

Finita la passeggiata nella città vecchia, possiamo visitare il castello di Annecy, da cui si ha una meravigliosa vista sul paese. All’interno, inoltre, c’è un museo che presenta diversi elementi di architettura medievale. Inoltre, ci sono spesso delle mostre temporanee negli spazi dedicati. L’entrata costa poco più di 5 euro per gli adulti.

Infine non ci rimane che fare un bel giro del suggestivo lago circondato dalle montagne. Infatti, questa caratteristica lo rende uno dei laghi con le acque più pulite d’Europa. Possiamo passeggiare lungo le sue rive oppure possiamo anche affittare un pedalò per un bel giro. Se, invece, non ci piace fare fatica, possiamo tranquillamente salire su un bateau restaurant. Questi battelli hanno tutti i comfort necessari, con sale ristorante per pranzare a bordo. Se non vogliamo mangiare, non c’è problema. Alcune compagnie infatti, offrono il solo giro del lago, che generalmente costa meno di 20 euro a persona per gli adulti.

