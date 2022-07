Il mese di luglio è appena iniziato e il cielo astrale ha in serbo molte novità e sorprese. Per alcuni fortunati sono in arrivo grandiose opportunità grazie a un Giove favorevole e benevolo. Oggi ci concentreremo su 4 segni zodiacali che hanno ottime probabilità di ottenere ciò che desiderano. I protagonisti di questo oroscopo avranno la strada spianata sia nei rapporti interpersonali, sia nella carriera. L’estate potrebbe sorprendere molti di noi con grandi colpi di scena ed occasioni irripetibili.

Opportunità a raffica

Per il segno dell’Ariete l’estate 2022 sarà il momento del riscatto. Dopo un maggio pessimo e un giugno in ripresa, luglio finalmente regalerà soddisfazioni a questo segno di fuoco. Determinati ad essere sempre indipendenti, gli Ariete lavorano duramente per raggiungere i propri obiettivi. Il lavoro in queste settimane potrebbe aumentare e richiedere maggiore impegno e fatica, ma i risultati potrebbero essere straordinari.

I Leone stanno vivendo un periodo molto intenso. I nati sotto questo segno sono sempre circondati da amici e in questi giorni nuove esperienze e conoscenze li faranno stare bene e in armonia. Per gli appartenenti al segno del Leone potrebbe anche arrivare un’occasione d’oro. Grazie alla Luna favorevole, un nuovo affare, un investimento o un nuovo progetto hanno ottime probabilità di riuscita.

Ariete e Leone dominano la prima settimana di luglio, ma una pioggia di soldi e fortuna investirà altri 2 segni zodiacali

Marte nel segno aiuterà i Toro a raggiungere importanti vette senza ostacoli sul cammino. Questo momento favorevole renderà tutto più semplice sia sul lavoro, sia nell’ambito dei sentimenti. Anche in questo caso, chi saprà aspettare e agire senza fretta potrà ottenere grandi risultati e soldi in più. In amore, i Toro stanno imparando a riflettere prima di reagire, evitando così inutili discussioni. Le coppie vivranno giorni sereni in cui complicità e dialogo saranno fortissimi. Per rafforzare ulteriormente il legame con il partner potrebbe essere utile concedersi del tempo per condividere una passione comune.

Acquario

Ariete e Leone dominano la prima settimana di luglio, mentre gli Acquario saranno tra i segni zodiacali più fortunati. È un periodo in cui energia e voglia di fare non mancano. Investire queste risorse sul lavoro potrebbe portare molti soldi in più. Se gli affari vanno a gonfie vele, anche lo stato d’animo e il rapporto di coppia ne traggono beneficio. Le stelle aiuteranno gli Acquario ad ottenere il massimo risultato con un minimo sforzo. Inoltre, questi giorni saranno davvero importanti per trovare delle risposte e chiarirsi le idee su una situazione che provocava ansia e preoccupazioni. Lasciata alle spalle questa situazione, gli Acquario saranno davvero inarrestabili.

