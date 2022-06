Cultori e appassionati di oroscopo letteralmente scatenati in questo periodo dell’anno. Generalmente, infatti d’estate, sotto l’ombrellone, si raggiungono i maggiori picchi di audience per le rubriche che parlano di stelle. Ovviamente, dopo l’interesse che primeggia alla fine dell’anno, per capire quali saranno i segni fortunati di quello successivo. Estate 2022 che starebbe confermando la bontà dei pronostici per un Ariete devastante e un Toro molto battagliero. La fortuna sta arridendo a entrambi, chi più e chi meno e continuerà a farlo soprattutto per l’Ariete fino al 31 dicembre. Ma, tra i soldi e la fortuna di questi due segni, ecco che potrebbe inserirsi il protagonista delle sorprese di luglio. Un segno che batterà i due favoriti nell’arrivo di buone notizie, tutte concentrate in un solo mese.

Il protagonista del mese di luglio

Ecco che tra il ricco Ariete e il fortunato Toro è l’ora del cambiamento per questo segno. Secondo il volere delle stelle, dovrebbe essere il segno dei Pesci quello più fortunato di tutto il mese di luglio. Fortunato non solo per quanto riguarda un discorso economico, ma anche in amore e per le sorprese che potrebbero arrivare. Mercurio sembra disposto ad appoggiare questo segno, assieme al volere di Giove. Venere è pronta a donare tutto il suo fascino ai Pesci che vorranno intraprendere nuovi percorsi amorosi. Acque assolutamente limpide in amore e profumo di grandi intese sia tra i partner ormai affiatati che nelle nuove coppie. Venere donerà ai Pesci il fascino più irresistibile di tutto il mese.

Tra il ricco Ariete e il fortunato Toro attenzione al segno protagonista di luglio che non sarà solo baciato dalla dea bendata ma riceverà anche un sacco di sorprese incredibili

Buone notizie arrivano per tutti i Pesci che se ne andranno al mare in vacanza. Ci scusiamo per la battuta, ma le stelle prevedono un ottimo periodo di relax, lontano da qualsiasi problema e dallo stress. Ma, se invece luglio è un mese operativo, le notizie potrebbero essere ancora migliori. I Pesci che resteranno al lavoro potrebbero infatti finalmente ricevere un’offerta economica e professionale davvero allettante. Con un luglio così promettente, ecco che per i Pesci è giunta l’ora della ribalta, magari in un posto stupendo suggerito dalla nostra Redazione.

