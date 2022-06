Questo gran caldo non ci opprime solo facendoci sudare e impazzire. Non ci tormenta e basta quando cerchiamo di prendere sonno. Non favorisce unicamente le zanzare che a frotte si impadroniscono del nostro sangue. Ma il caldo di questi giorni ci rende anche particolarmente deboli e affaticati. Anche senza sforzi particolari, ci sembra di aver spostato una montagna. Soprattutto se veniamo da una notte insonne, magari senza aver provato qualche rimedio utile per prendere sonno. Il caldo impone di bere tanta acqua e mangiare frutta e verdura, come ricordano gli esperti. Ma non dobbiamo dimenticare comunque proteine e carboidrati, che dovremmo assumere con più attenzione e più criterio. Come l’alimento che vedremo oggi, che, in alcune parti del Mondo è un vero e proprio cibo nazionale.

Una botta di calorie ma a zero colesterolo

Analizzando la tabella dei valori nutrizionali del burro di arachidi, ci saltano subito all’occhio le calorie, non poche che contiene: quasi 600 per 100 grammi di prodotto.

Qui si scatena il derby tra coloro che sostengono quanto rischi di farci ingrassare e i fan che invece lo amano per il suo apporto energetico. Pochi sanno ad esempio che il burro di arachidi sarebbe ricchissimo di potassio. Come la banana, frutto simbolo degli sportivi, proprio come il burro di arachidi per tutti gli anglosassoni.

Non dovrebbe davvero mancare sulla tavola degli sportivi ma anche di chi cerca energia questo alimento pieno di aminoacidi naturali

Proteine vegetali, grassi e acido linoleico sono altri 3 nutrienti che farebbero di questo alimento una bomba energetica. Vogliamo soffermarci in particolare proprio sull’acido linoleico, che la scienza consiglierebbe di assumere per le sue qualità. Come ricorda infatti questo studio medico, l’acido linoleico sarebbe nella lista dei grassi essenziali alleati della salute. Peccato, però che il nostro organismo non lo produca e quindi occorra andare a prenderlo all’esterno. Ecco, allora che il burro di arachidi potrebbe diventare un valido portatore di questo grasso benefico per la salute.

Un valido alleato

Attenzione che secondo l’EFSA, l’autorità europea della sicurezza alimentare, l’acido linoleico sarebbe ufficialmente considerato tra gli alimenti maggiormente in grado di combattere il colesterolo cattivo. A patto, però di non esagerare con l’assunzione, viste le calorie contenute proprio nel suo burro di arachidi. Non può davvero mancare sulla tavola degli sportivi il burro di arachidi, che potrebbe essere il jolly perfetto per combattere la fiacchezza estiva.

