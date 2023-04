Ciao ciao interno coscia flaccido, ecco 3 esercizi per gambe snelle per l’estate della TikToker Sonia Zordan

L’estate si avvicina e mancano sempre meno giorni alla prova costume. Se non vuoi arrivare impreparata, lascia stare le diete drastiche e fai questi esercizi. Ce ne sono di facilissimi da fare a casa, parola di Sonia Zordan.

TikTok ha ormai spodestato tutti gli altri social, confermandosi il più utilizzato da tutti. Giovanissimi, ma anche millennials e over 50 non riescono a fare a meno di tutti quei video divertenti. Gattini che fanno cose, trucchetti furbi, consigli di bellezza, ricette e anche workout facili da copiare. Non è una sorpresa che l’istruttrice di

fitness Sonia Zordan conti più di 650k di follower e più di 5 milioni di like. Se vuoi tornare in forma e dire ciao ciao interno coscia flaccido, ecco 3 esercizi per gambe snelle da provare!

Scaldamuscoli, tappetino e via a questo veloce allenamento

È il punto più difficile da far lavorare e il primo che si affloscia con il passare degli anni e la sedentarietà. È vero che facendo esercizi per i glutei si riesce a farlo lavorare un po’, ma senza un allenamento mirato si hanno pochi risultati. Questo è il motivo per cui la bella Sonia ci suggerisce qualche esercizio facile da fare anche a casa. Metti pantaloncini e un paio di scaldamuscoli che aiuteranno a far scaldare prima la zona. Prendiamo una fascia elastica, fantastica per intensificare gli allenamenti anche a casa.

Sdraiata con la schiena a terra, gambe in aria leggermente divaricate, elastico e apri e chiudi. Il secondo esercizio, stessa posizione ma questa volta piega le ginocchia e ritorna in posizione. Dopodiché ripeti, allargando il più possibile, tornando poi alla posizione di partenza. Fai questi 3 esercizi per 15 ripetizioni l’uno e 5 volte di fila e vedrai la differenza.

Non dimenticare braccia e pancia per la prova costume

La fascia elastica può essere una grande alleata anche per allenare le braccia flaccide e la pancia morbida. È ottima anche se vogliamo allenare con più resistenza le braccia da pipistrello senza usare pesi troppo grossi. Per la pancia, invece, prendi una sedia normalissima e siediti con la schiena dritta. Facendo forza con le braccia, spingendole sulla seduta, apri e chiudi le gambe. Se riesci sollevale leggermente da terra, e continua per 5 minuti. Ecco che la pancia morbida e flaccida diventerà più rassodata e i rotolini si appiattiranno. Quindi, se vuoi dire ciao ciao interno coscia flaccido, ecco 3 esercizi per gambe snelle da sfoggiare in spiaggia. Che aspetti a provare, hai più di un mese per essere al massimo splendore e ammaliare tutti!