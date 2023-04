Migliori prodotti a marchio supermercato: le catene di qualità dove conviene fare la spesa, ecco chi c’è al primo posto!

Quando si riempie il carrello della spesa si guarda a risparmio e qualità. I prodotti a marchio commerciale, ovvero quelli della stessa catena che li vende, stanno diventando una certezza negli ultimi anni. Vuoi sapere quale supermercato mette in vendita i migliori? Ecco i risultati del test condotto dalla rivista il Salvagente.

Mentre si sta facendo la spesa si tiene costantemente un occhio sul portafogli. Allo stesso tempo, però, ci piacerebbe portare a casa prodotti che siano sinonimo di qualità. Col passare del tempo, le offerte delle grandi marche sembra stiano perdendo clientela e che non facciano più colpo come un tempo. È segno che il consumatore medio non vede più il brand come una garanzia. A beneficiare di questa situazione sono i prodotti del distributore, cioè quelli venduti dal supermercato col proprio marchio impresso. Alcuni di questi sembrano unire alla perfezione un prezzo contenuto al buon livello della merce. Vediamo quali sono le catene presenti in Italia che hanno un’offerta migliore da questo punto di vista.

Migliori prodotti a marchio supermercato: la classifica

I criteri su cui ci si basa nell’acquisto, in realtà, vanno ben oltre il singolo risparmio. Molti consumatori tengono in considerazione anche altri requisiti nella scelta, dati da nuove priorità. Tra questi l’attenzione verso l’ambiente, individuata attraverso particolari come il packaging sostenibile. E la provenienza delle materie prime che, ovviamente, è meglio sia italiana.

Il sito de il Salvagente, che da sempre pone attenzione verso i bisogni delle persone, ha analizzato la proposta delle principali catene. In seguito a dei test, ha stilato una classifica dei migliori prodotti a marchio supermercato. Dalla lista sembrerebbero però esclusi i discount e gli alimenti cosiddetti “bio”. Al primo posto, con un punteggio di 7,6, troviamo i prodotti Coop. Segue Conad (7,1), e a pari merito Esselunga e Carrefour. Chiude la fila Elite, i cui punti vendita sono presenti per ora solo nel Lazio, in Umbria e nelle Marche.

L’indagine di Altroconsumo

Anche Altroconsumo ha voluto guidare la clientela nell’acquisto dei prodotti col logo del supermercato. I test hanno promosso in particolare alcuni alimentari, raggruppati in base all’azienda di distribuzione. Tra le farine svettano quella a grano tenero “0” manitoba della Coop e la “00” biologica 100% italiana della Conad. Delle due catene spiccano anche l’olio extravergine d’oliva e la polpa di pomodoro.

Esselunga, invece, garantisce qualità su svariati generi di prodotti. Dai cereali senza glutine ai burger vegetali, fino ai detergenti bagno e per lavastoviglie. Positivo anche il riscontro sulla pizza surgelata e i prodotti in carta e per bambini, come fazzoletti e pannolini.