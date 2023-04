Combattere acne e brufoli è possibile, ecco il rimedio svelato da Laura Cremaschi che ne ha sofferto in passato

Non è solo un problema giovanile. Di acne e brufoli si può soffrire anche in età adulta. Sono problemi che possono mettere davvero a disagio tutti coloro i quali ne siano colpiti. Un senso di vergogna nel mostrarsi, paura e incertezza nei confronti del giudizio degli altri. Insomma, un disagio che può davvero incidere sul nostro quotidiano. Anche Laura Cremaschi, la nota influencer salita alla ribalta grazie al programma “Avanti un altro”, ne ha sofferto. Scopriamo come è riuscita a risolvere il problema.

Certo, per un Vip è molto più semplice. Questo è il primo e più immediato pensiero quando associamo un nostro problema allo stesso sofferto, però, da una persona famosa. Nessuno discute che le possibilità, economiche e non, di chi lavora nel mondo dello show business siano superiori a quelle delle persone comuni.

Tuttavia, talvolta, è anche una scusa troppo semplice per nascondere un eventuale problema o, peggio ancora, per non agire per risolverlo. Un po’ come quando si giustifica una linea non proprio perfetta con l’impossibilità di poter dedicare del tempo al proprio corpo. Come se un’attrice, una showgirl o una modella passassero gran parte delle giornate a fare nulla. Una visione molto superficiale e semplicistica. Nessuno nega abbiano dei privilegi, ma questo non vuol dire che anche loro non debbano comunque fare dei “sacrifici” per mantenere uno degli strumenti principali del loro lavoro, ovvero il proprio corpo.

Chi è Laura Cremaschi

Laura Cremaschi è diventata famosa dopo l’elezione a Miss Padania nel 2006. Fu tra le prime a sfruttare i social per farsi conoscere. Ottenne il suo obiettivo quando venne chiamata a partecipare alla trasmissione di Mediaset “Avanti un altro”, condotta da Paolo Bonolis. Qui, la sua straripante bellezza, ha fatto breccia nel folto pubblico del game show di Canale 5. Instagram ha fatto il resto, con un deciso incremento di follower. La presenza a Temptation Island Vip ha poi contribuito ancora alla crescita della sua fama. Oggi è tra le donne più ammirate e desiderate sui social e non solo.

Eppure, anche Laura Cremaschi ha avuto i suoi problemi. Nessuno lo direbbe mai, ma ha sofferto di acne e brufoli fino a qualche anno fa. Non lo ha nascosto, anzi, per dare coraggio anche ad altre ragazze, ha pubblicato delle foto in cui mostrava la sua pelle rovinata. Certo, le donne dello spettacolo possono contare su trucco, luci e filtri per mascherare il problema, ma non è detto che soffrano meno di una persona comune, anzi.

Combattere acne e brufoli è possibile, Laura Cremaschi fa così

Uno dei rimedi che ha contribuito alla scomparsa dell’acne è stato il peeling. Di cosa si tratta? È un procedimento chimico per esfoliare la pelle, che va a rimuovere le cellule morte in modo che i pori vengano liberati. In questo modo, acne e brufoli si ridurranno drasticamente. Rispetto allo scrub, che utilizza un composto ricco di microgranuli che vanno a pulire la pelle in maniera meccanica, il peeling si effettua con un prodotto liquido che agisce più in profondità, rigenerando completamente le cellule. A seconda della gravità, si possono utilizzare tre tipi di trattamenti: superficiali, medi e profondi.

Combattere acne e brufoli è possibile, il rimedio utilizzato anche dalla splendida Laura Cremaschi: il peeling. Prima di sottoporsi al trattamento, è bene consultare il proprio dermatologo, per capire eventuali controindicazioni. Una visita approfondita e accurata è necessaria per scongiurare ogni problematica.