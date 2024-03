5 temi che avranno un grande impatto sugli investimenti negli Stati Uniti e nell’UE, cosa dice Amundi

I mercati si muovono anche in base a ciò che avviene nel Mondo: cambiamenti geopolitici e tecnologie sempre in evoluzione sono tra i fattori che possono condizionare notevolmente gli investitori e spingerli a prendere alcune scelte piuttosto che altre. Proprio per questo, è importante tenersi sempre informati in merito a ciò che avviene in tutto il globo. Vediamo adesso alcuni temi che avranno un grande impatto sugli investimenti nei mesi a venire, almeno secondo un sondaggio tenutosi durante l’Amundi Investment Seminar e poi pubblicato nell’outlook del 2024.

5 temi che avranno un grande impatto sugli investimenti negli Stati Uniti e nell’UE

Fatta questa premessa, provvediamo a illustrare qual è il tema che ha ricevuto più voti per quanto riguarda gli Stati Uniti. Per la maggior parte degli investitori ed esperti presenti al seminario, il più importante sarà la forte riduzione della spesa per i consumi.

A seguire, invece, ci sarà la svolta della FED sui tassi di interesse. I tagli infatti sono molto attesi dopo l’aumento dei tassi che le Banche centrali hanno promosso nel 2023. Tuttavia, al momento queste non si sono espresse con precisione in merito alla data in cui avverranno. Sia la FED che la BCE e la BoE hanno preferito adottare un atteggiamento attendista nonostante il processo di deflazione in corso. Infatti, il target del 2%, per quanto più vicino anche rispetto a questo gennaio, è ancora distante.

In terza posizione ci sono le elezioni presidenziali USA. Storicamente, come sottolineano molti analisti, queste hanno portato un breve periodo di volatilità dei mercati e molta incertezza negli investitori. Nell’anno delle elezioni, questi ultimi preferiscono in genere investire in asset meno rischiosi evitando, ad esempio, i fondi azionari.

Agli ultimi due posti dei 5 temi che avranno un grande impatto sugli investimenti ci sono il boom della spesa per gli investimenti (IRA) e l’indebolimento del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda l’Unione Europea, sarebbero da tenere sott’occhio in primis le situazioni legate all’espansione del rallentamento globale, alla frammentazione del mercato obbligazionario e alla possibilità di un eccessivo inasprimento della politica monetaria della BCE. Agli ultimi due posti, i prezzi dell’energia in notevole aumento e anche la guerra tra la Russia e l’ucraina, che ha sconvolto notevolmente l’opinione pubblica e che potrebbe rendere ulteriormente incerti gli investitori e mercati.

3 rischi a cui fare attenzione

Nell’outlook per il 2024, Amundi sottolinea anche la presenza di alcuni rischi che potrebbero correre gli investitori nel corso dell’intero anno e dei prossimi mesi.

Tra questi figurano il crollo dei mercati privati e quella che viene definita la ‘’fiammata dei prezzi del petrolio’’, ma anche il fatto che i rialzi dei tassi di interesse possano cominciare a gravare maggiormente sui mercati.

