Glutei sodi e lato B da capogiro dopo i 40 anni: ecco gli esercizi casalinghi di Elisabetta Gregoraci

Fisico asciutto, glutei sodi e addominali scolpiti sono un sogno? La risposta è no, riavere il fisico di quando eri giovane è assolutamente possibile. Fai come la bella Elisabetta Gregoraci e vedrai che risultati!

La showgirl ex moglie di Flavio Briatore sembra aver fatto un patto con il diavolo. Gli anni passano lei sembra sempre giovane e il suo fisico è sempre tonico! Come fa? Si allena a casa con l’aiuto di un personal trainer piuttosto che andare in palestra. Avere qualcuno che ti supporta e motiva è sicuramente un gran vantaggio. Ma visto che pubblica i suoi workout sui social perché non copiarla e allenarci a costo zero?

Glutei sodi e lato B da capogiro dopo i 40 anni, 4 esercizi facili da fare

I 4 esercizi che fa per sviluppare le ciapet si possono rifare molto facilmente a casa. Il primo è lo step up, da fare su uno sgabello, una panca o su un cubo. Parti sul cubo, mani sui fianchi, gambe a larghezza delle spalle, scendi e sali con una gamba, alternandole. Il secondo sono gli slanci posteriori, partendo dalla posizione per le flessioni ma poggiandosi sui gomiti. Stendere una gamba, mentre l’altra rimane piegata, e fare slanci verso l’alto ma in diagonale. Poi abbiamo lo squat su una gamba, ma fallo rimanendo sul posto e tenendo ben dritta la schiena. L’ultimo è utile non solo per i glutei ma anche per eliminare i rotolini sulla schiena. Parti in piedi, braccia stese e imita il movimento della nuotata, tenendo in tensione gli addominali. Se vogliamo lavorare su questo punto esistono diversi esercizi facili da fare che possiamo provare.

Non hai voglia e tempo per la palestra? Falli a casa con questo oggetto strabiliante

Vuoi avere risultati più immediati? Utilizza la fascia elastica e vedrai! Questo meraviglioso oggetto costa pochissimo e ci permette di intensificare gli esercizi senza utilizzare macchinari da palestra. Ti puoi allenare anche sul terrazzo legandolo alla ringhiera per aumentare la resistenza. Provare per credere, si può usare anche per fare gli addominali, li avrai scolpiti in brevissimo tempo.

Mi raccomando, dopo tutta questa fatica scegli l’abbigliamento giusto per esaltare le forme. Vuoi sfoggiare un lato B tondo e alto come JLo anche dopo i 50 anni? Usa i pantaloni giusti, tipo i flare che non costringono le gambe ma sollevano i glutei. Opta per colori come il bianco che metteranno ancora più in risalto tutti gli sforzi che hai fatto! Quindi, avere glutei sodi e lato B da capogiro dopo i 40 anni è possibile con un po’ di costanza. Ogni fisico è diverso, ma rassodare e allenare i glutei è possibile, anche se hai una tavoletta da surf!