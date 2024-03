Wall Street alla prova del setup. Come valutano gli analisti Amazon e Netflix?

Sembra inarrestabile questo rialzo: oltre il 20% dai minimi di ottobre del 2023 e sembra non aver ancora trovato un massimo di breve termine. Oggi e domani scadranno i primi setup annuali calcolati con il nostro metodo proprietario. Solitamente in queste date, negli ultimi 20 anni, si sono formati degli swing di inversione o accelerazioni dei prezzi. Cosa attendere ora? Importanti saranno le chiusure odierne, quelle di domani e poi quelle della prossima settimana. Wall Street alla prova del setup in un momento dove alcuni addetti ai lavori iniziano a gridare alla bolla speculativa e iniziano a paragonare il momento attuale a quanto poi successe sui massimi dell’anno 2000.

La previsione per alcuni è che l’Intelligenza Artificiale sarà la responsabile di un prossimo crollo dei mercati. Sarà così? I nostri studi sulle serie storiche proiettano entro i prossimi 3 mesi un ribasso che potrebbe portare i prezzi anche a ritestare i minimi annuali. Per quanto riguarda il lungo termine, nonsi ravvisano probabilità elevate per battute signficative di arresto fino al 2027 inoltrato.

L’ipotesi di Generali Investments sui tassi di interessi

La FED negli ultimi 2 anni dopo aver ripetutamente alzato i tassi di interesse, li ha portati nel range 5,25/5,50%. Quale futuro?

Paolo Zanghieri, senior economist di Generali Investments, ha fatto delle previsoni per il prossimo meeting del 19 e 20 marzo.

L’analista ritiene improbabile che la Banca centrale americana inizi a tagliare i tassi prima di maggio.

La sua previsione è che “il tasso di interesse scenderà in tutto di 100 punti base quest’anno e raggiungerà la stima dell’intervallo neutrale (2,75-3%) entro la fine dell’anno 2025”.

Inoltre Zanghieri, ha aggiornato le previsioni di crescita degli Stati Uniti per il 2024, portandole dall’1,5% a un 2,1%.

Wall Street alla prova del setup: i prezzi sono vicini a un’inversione ribassista o cosa accadrà?

La seduta di contrattazione del 6 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.661,05

Nasdaq C.

16.031,54

S&P500

5.104,76.

Cosa attendere da ora in poi? Per mantenere il polso di breve termine andiamo a vedere qualsi sono i minimi su base settimanale che mantengono al momento intatto il trend rialzista. Solo chiusure inferiori a questi livelli nella seduta di domani potrebbero far partire un ritracciamento di qualche punto percentuale:

Dow Jones

38.332

Nasdaq C.

15.449

S&P500

4.938.

Come valutano ora gli analisti Amazon e Netflix? Quali sono gli swing grafici in corso rilevanti?

Amazon, ultimo prezzo a 174,10 dollari circa con raccomandazione Buy e target a 204,70 per azione (giudizi riportati dal sito Marketscreener). Al momento il POC annuale (Punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi) passa intorno ai prezzi attuali e quindi, in base a questa tecnica, questo livello ora potrebbe rappresentare una resistenza per una successiva salita. Il primo supporto di breve termine è rappresentato dal POC del mese di febbraio che passa a 170 dollari. Nuove inversioni di medio termine al ribasso con una chiusura giornaliera e settimanale inferiore ai 140, obiettivo della trend line fatta partire dai minimi del gennaio 2023 e passante per i minimi di marzo e ottobre dello stesso anno.

Netflix, ultimo prezzo a 598,5 dollari circa con raccomandazione Accumulate e target a 580,6 per azione (giudizi riportati dal sito Marketscreener). Al momento il POC annuale (Punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi) passa intorno ai 560 dollari e quindi, in base a questa tecnica, questo livello ora potrebbe rappresentare un supporto per una successiva discesa dei prezzi. Il primo supporto di breve termine è rappresentato dal POC del mese di febbraio che passa a 561 dollari. Nuove inversioni di medio termine al ribasso con una chiusura giornaliera e settimanale inferiore ai 461 dollari, minimo per il momento del trimestre in corso

