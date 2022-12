Ci vogliono veramente 5 minuti per questa ricetta salvacena preparata con soli 3 ingredienti

Siamo alla ricerca di un piatto che sia facile e veloce da preparare, ma che ci sazi come un secondo? La ricetta di queste bruschette con carne, formaggio e verdure ci sorprenderà!

Ci sono ricette che tutti dovrebbero conoscere. Sono adatte per chiunque, perché sono velocissime da preparare e costano davvero pochissimo.

Quando torniamo a casa dal lavoro stanchi, o quando dobbiamo preparare da mangiare a tanti invitati, sono un’opzione perfetta. Potremo prepararli per compleanni, feste, ritrovi di famiglia, ma anche semplici cene in solitaria.

Stiamo parlando delle bruschette con stracchino, funghi e salsiccia, una vera genialata della nostra cucina. Con soli 3 ingredienti che molti di noi hanno sempre in frigo prepareremo questa ricetta a dir poco squisita, e in pochissimi minuti. Non stiamo parlando dei classici antipasti caldi, ma di una vera e propria ricetta veloce da preparare ma che ci sazierà a tutti gli effetti come un pasto vero e proprio.

La presenza della salsiccia, accompagnata alla morbidezza del formaggio e alla croccantezza dei funghi, renderà tutto super goloso. Iniziamo subito a creare questa ricetta pazzesca.

Ci vogliono veramente 5 minuti per preparare queste bruschette con salsiccia, stracchino, funghi e una nota speziata

Gli ingredienti che ci serviranno:

7 fette di pane toscano;

250 g di salsiccia di suino;

100 g di funghi porcini o misti;

180 g di stracchino;

paprica q.b.;

pepe nero q.b.

La salsiccia è uno di quegli alimenti da avere sempre nel frigorifero. È ottima per preparare un secondo veloce di carne accompagnato con verdure, ma anche per insaporire un primo piatto caldo.

Basti pensare, ad esempio, al gustosissimo risotto zucca, salsiccia e funghi accompagnato da del buonissimo vino rosso.

Premettiamo una questione importante. Per le nostre bruschette dovremo utilizzare il pane toscano, notoriamente senza sale, e dunque ottima base per qualsiasi ricetta.

Se utilizzeremo un pane più saporito, rischieremo di creare una ricetta fin troppo salata. Ora, però, iniziamo a cucinare, ma non preoccupiamoci: ci vogliono veramente 5 minuti di preparazione.

Come creare queste buonissime bruschette

Innanzitutto dovremo mettere a cuocere in una padella i nostri funghi, con 2 spicchi d’aglio, del prezzemolo sminuzzato e un filo d’olio.

Faremo cuocere il tutto a coperchio chiuso. Quando saranno pronti, potremo lasciarli raffreddare a parte, all’interno di una ciotola.

Poi taglieremo il budello della salsiccia con delle forbici. Dopo aver messo da parte il budello, dovremo sbriciolare, nel vero senso del termine, la salsiccia, e trasferire tutto in una ciotola.

Qui verseremo anche i nostri funghi e lo stracchino. Mischieremo tutti e 3 gli ingredienti con una forchetta, amalgamando il tutto al meglio. Aggiungeremo anche mezzo cucchiaino di paprica e una spolverata di pepe, in base alle nostre preferenze.

Dovremo ottenere un composto molto omogeneo, in cui salsiccia, funghi e stracchino si saranno coesi molto bene.

Prenderemo, quindi, le nostre fette di pane e con l’aiuto di un cucchiaio inizieremo a stendervi il composto. Abbiamo quasi finito la nostra ricetta, ecco perché avevamo anticipato che ci vogliono veramente 5 minuti per preparare il tutto.

Cuocere in forno e gustare

Alla fine posizioneremo le nostre bruschette su una teglia da forno e le faremo cuocere in forno preriscaldato a 200 °C per circa 10-12 minuti. Il risultato sarà buonissimo, e ci arriveranno molti complimenti.