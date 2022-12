Tra castelli e tortelli, mercatini e Babbo Natale la gita vicina ma da sogno per tutta la famiglia

Le code sulle nostre autostrade in questi giorni stanno dimostrando che gli italiani sono alla ricerca di mete turistiche interessanti e affascinanti. Quali? Scopriamole insieme.

Dai tradizionali mercatini di Natale, a quelli meno noti, ma altrettanto belli e affascinanti. Ogni angolo d’Italia nasconde delle bellezze e se alle spalle ci sono delle organizzazioni e delle associazioni davvero in gamba, lo spettacolo è pronto. Prendiamo la meta di oggi, già incredibilmente splendida durante tutto l’anno, ma a Natale un vero proprio capolavoro di luci, colori e ambienti. Andremo a scoprire una località della Storia molto importante, leggendaria e piena di curiosità, che piacerà davvero a tutti, grandi e piccini. Una gita imperdibile in questo periodo dell’anno se vogliamo incontrare addirittura Babbo Natale, visitare i mercatini e approfittare di atmosfere medievali e rinascimentali del fascino unico.

Grazzano Visconti, la sua cucina e la sua storia leggendarie

Siamo in provincia di Piacenza, a un’oretta circa da Milano, nella splendida Grazzano Visconti. Cittadina che tutto il Mondo ci invidia, e che rimane uno dei capolavori assoluti dell’arte e dell’architettura italiana.

Porta il nome della dinastia nobiliare milanese che ha fatto la storia d’Italia, arricchendola in maniera sublime di castelli e palazzi, rocche e manieri. Ma, prima di inoltrarci nella classica visita del paese, affrontando anche il tema mercatini natalizi, non dimentichiamoci un paio di specialità culinarie locali davvero da non perdere. Parliamo dello gnocco fritto, degli splendidi panzerotti piacentini, ma anche dei tortelli con burro e salvia. Un tris semplice, ma gustosissimo e assolutamente da provare.

Tra castelli e tortelli, mercatini e Babbo Natale la gita vicina ma da sogno da non dimenticare

Da metà novembre fino all’8 gennaio nel borgo di Grazzano Visconti sarà possibile visitare il villaggio di Natale, proprio all’interno del borgo medievale. Attenzione che per i più piccoli è presente anche un mini-palaghiaccio, con il Luna Park e la presenza di Babbo Natale. Espositori e artigiani che mostrano prodotti locali, tradizionali, di artigianato ed enogastronomia. Se la giornata è particolarmente fredda, nessun problema perché sarà possibile ristorarsi con la cioccolata calda e il vin brulé.

I più piccoli potranno consegnare anche le letterine a Babbo Natale, incontrandolo magari vicino ai tanti artisti talentuosi che arricchiscono il programma. Precisiamo che ci sono delle aree a pagamento e delle zone gratuite, il tutto perfettamente segnalato dalla splendida organizzazione locale. Tra castelli e tortelli, mercatini e Babbo Natale la gita vicina ma da sogno per tutta la famiglia in questo borgo che unisce arte, cultura, spettacoli e passione per l’ottima cucina.