Antipasti caldi perfetti da gustare sul divano e davanti a un bel film per coccolare amici e parenti

Se vogliamo stupire con antipasti sfiziosi creiamo un menù completo per spuntini e aperitivi in stile gourmet. Come fare? Preparazioni veloci e semplici e ingredienti stimolanti. Questi i consigli e i trucchi da utilizzare

Se vogliamo ritrovarci con amici e parenti, una serata informale potrebbe essere una buona idea. L’elemento che determinerà la riuscita sarà il tipo di cucina. Cosa possiamo preparare? Gli antipasti sono semplici e facili da realizzare.

Partiamo dalle bruschette con salsiccia e stracchino. Tipiche della gastronomia toscana nascondono un segreto che scopriamo solo dopo l’assaggio. Si tratta del pane sciapo che si sposa alla meraviglia con il condimento.

Per la preparazione liberiamo le salsicce dal budello e mettiamo la carne in una ciotola. Aggiungiamo lo stracchino dopo averlo scolato. Amalgamiamo bene e creiamo uno strato abbondante nella fetta di pane.

Quindi, inforniamo le fette preparate a 200° C per 10 minuti in forno preriscaldato. Quando si sarà formata la crosta leviamole dal forno a aggiungiamo una spruzzata di pepe.

Famose in tutto il Mondo

Antipasti caldi perfetti da gustare sul divano mentre facciamo quattro chiacchiere e prima di scegliere un bel film? Molti ci chiederanno le olive ascolane, molto meglio di patatine confezionate e popcorn.

Per prepararle facciamo un soffritto di cipolla, sedano e carote. Aggiungiamo macinato di pollo, manzo e maiale, facciamo rosolare e sfumiamo con vino bianco a fuoco lento. Una volta tolto il composto dal fuoco lasciamolo raffreddare e mischiamolo con chiodi di garofano, noce moscata e scorze di limone.

Creiamo un impasto con uova, Parmigiano grattugiato e mollica di pane. Scegliamo, poi, le olive che preferiamo, dovrebbero essere verdi e grandi perché vanno pulite del nocciolo e riempite con il composto di carne. Una volta chiuse, prima della frittura, vanno ripassate nel pangrattato e nell’uovo.

Il trucco per liberarle dal nocciolo senza romperle? Utilizziamo un piccolo coltello da cucina e procediamo come faremmo con gli agrumi. Un po’ di pratica sarà necessaria ma il procedimento è più semplice di quanto immaginiamo.

Antipasti caldi perfetti da gustare sul divano al caldo del nostro appartamento

Per dare varietà al nostro menu e goderci il clima invernale in casa possiamo preparare i bocconcini di castagne e speck e le polpette di cavolfiore. Sono piatti tipici dell’autunno che in inverno fanno la differenza.

È necessario cuocere le castagne per 50 minuti per il primo piatto. Liberiamole della pellicina e avvolgiamole nelle fette di speck, quindi bagniamo con un filo d’olio. Inforniamole a 180°C per 15 minuti. Il gusto ci sorprenderà, soprattutto se aggiungiamo alla presentazione le foglie di salvia che arricchiscono l’aroma.

Per le polpette di cavolfiore facciamo bollire una patata per 40 minuti e la verdura per 10 minuti dopo averla pulita e liberata dei gambi. Il cavolfiore lessato va scolato, fatto raffreddare quindi passato con il mixer.

Creiamo un impasto con uovo, pepe e Parmigiano grattugiato. L’impasto dovrà essere uniforme.

Creiamo, quindi, le polpettine e facciamole asciugare. Passiamole nell’uovo e nel pangrattato e friggiamole con olio di semi a 170°C.

Per avere una doratura perfetta misuriamo la temperatura dell’olio con un termometro da cucina. Prima di sistemarle nel piatto, però, asciughiamole con il panno carta in modo da non presentarle completamente intrise di olio. Con questi antipasti otterremmo una serata speciale.