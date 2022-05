Fascino e stile quest’estate, per una moda che valorizza le donne di tutte le età con una chioma sensuale ed affascinante

Solitamente in estate si tende ad evitare i tagli. Sì, perché con il sole e le belle giornate sarà più agevole gestire i capelli lunghi, asciugarli e sistemarli. Inoltre, non c’è dubbio: i capelli lunghi, in estate, conferiscono molto più charme e sensualità. Quindi, perché tagliare proprio quando i capelli possono scendere liberi e fluttuanti, sulle nostre spalle, senza trovare ostacoli? Questi pensieri sono perfettamente in linea con le tendenze moda di quest’estate 2022. Infatti, anche le celebrità iniziano a suggerire come portare i capelli lunghi, per essere al massimo! Tuttavia, prima di cimentarci nella rassegna delle tendenze, si precisa che per portare i capelli lunghi occorre occuparsi della loro cura quotidiana.

Idee su come valorizzare i capelli lunghi

Per far crescere i capelli ci vuole tempo e dedizione. Certo, se li avremo tagliati troppo in inverno, non è detto che ce li ritroveremo abbastanza lunghi in estate. Comunque, anche le medie lunghezze sono adatte a seguire i percorsi moda che illustreremo di seguito. I capelli possono essere ricci, mossi o lisci ma, in ogni caso, quelli lunghi sono sempre eleganti e sensuali. Si possono portare morbidi, liberi e naturali per una tendenza hippy, piena di fascino. Oppure, si può optare per acconciature lisce, perfette e lucidissime, dette anche liquid hair, stile Dua Lipa.

Oppure, si potrebbe preferire l’effetto lungo, mosso e bagnato di Kim Kardashian. Ancora, qualcuno a cui piace qualcosa di più audace e nature potrebbe sbilanciarsi per un effetto lungo cotonato alla Beyoncé. Insomma, fascino e stile quest’estate, per una moda che spazia a seconda delle necessità e dei gusti. Essa, inoltre, è anche adatta ad ogni età. L’importante è saper interpretare l’acconciatura così come l’abito. In entrambi i casi, i capelli sono espressione della personalità di chi li porta. Ma vediamo quali altre tendenze impazzeranno quest’estate.

Fascino e stile quest’estate, per una moda che valorizza le donne di tutte le età con una chioma sensuale ed affascinante

Anche per il taglio, abbiamo la possibilità di adeguare alle acconciature sia il dritto che lo scalato. In più, potremmo scegliere sia la riga in mezzo che quella laterale, anche a seconda della forma del viso. Il tutto, accompagnando il taglio a frangette dritte, morbide o asimmetriche o, ancora, a ciuffi laterali. Come visto, anche le celebrities più di successo hanno optato per le acconciature indicate, sfoggiandole sui lussuosi red carpet.

Quindi: lunghi frisé, effetto bagnato, cotonati, morbidi alla hippy. Ebbene, tutte queste mode accompagneranno le nostre serate estive. Naturalmente, dovremo tenere i capelli sempre idratati, nutriti e spazzolati, perché siano davvero lussuosi e fonte di attrazione e bellezza. Inoltre, c’è il vantaggio che i capelli lunghi danno vita a un’infinità di pettinature possibili. In definitiva, spazio alla fantasia, con trecce, chignon, mezze code e capelli raccolti in tanti stili possibili.

