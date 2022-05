Il caldo di questi giorni ci ha dato un assaggio di quello che le previsioni prevedono prossimamente. Se durante il giorno saltiamo da un locale con l’aria condizionata ad un altro, di notte sembra che il climatizzatore non basti. Addormentarsi o prendere sonno è davvero difficile quando la colonnina di mercurio segna 30° o più. Ci sono dei rimedi che però potrebbero aiutarci.

Se soffriamo d’insonnia o ci svegliamo alle 3 o alle 5 a causa del caldo, potremmo adottare questi rimedi della nonna e della Scienza

Con le alte temperature è importante che il nostro sistema linfatico funzioni al meglio. Il sistema linfatico viene spesso denominato “lo spazzino dell’organismo” perché drena i liquidi in eccesso nei tessuti. Secondo la disciplina olistica dell’Ayurveda, potremmo agevolare il drenaggio del sistema linfatico dormendo sul lato sinistro. Pertanto, sempre secondo la disciplina nata in India migliaia di anni fa, dormire sul lato sinistro ci aiuterebbe a liberare il corpo dalle tossine. Ora che l’Ayurveda ci ha suggerito su quale lato dovremmo dormire possiamo vedere qualche astuzia per riposare con l’afa.

Il succo di ciliegie e amarene

È arrivato il caldo ma anche il periodo delle ciliegie e delle amarene. Questi portentosi frutti di stagione sono ricchi di polifenoli, sostanze con proprietà antiossidanti. Sono però soprattutto alimenti ricchi di melatonina che come sappiamo è fondamentale nel ritmo sonno-veglia. Bere, ad esempio, un buon succo di ciliegie potrebbe agevolare l’addormentamento ed il riposo.

Il calzino con il riso

Per trovare refrigerio dal caldo spesso si prova ogni soluzione possibile. Anche i rimedi che usavano le nonne potrebbero aiutarci. Se in inverno utilizzavamo la borsa dell’acqua calda, ora potremmo riempirla di acqua per i tre quarti e poi metterla in freezer. Posizionando la borsa dell’acqua sul lenzuolo, avremo un letto fresco pronto ad accoglierci e farci cullare fra le braccia di Morfeo. Se poi volessimo mantenere più a lungo questa benefica sensazione, potremmo adottare un altro escamotage. Riempiamo un vecchio calzino di cotone con del riso. Chiudiamone l’apertura con un elastico e lasciamo il calzino nel congelatore per tutto il giorno. La sera, prima di coricarci, mettiamo il calzino fra le lenzuola. Inoltre potremmo persino tenerlo sulla fronte o sotto alle gambe. Il refrigerio durerà almeno un paio di ore.

Ricordiamo poi di cambiare le lenzuola con maggior frequenza, magari avendo cura di scegliere sempre il cotone o tessuti naturali. Inoltre, come abbiamo spiegato in precedenza, esistono dei trucchi per prolungare il paradisiaco profumo di bucato e di pulito per un’intera settimana.

Se soffriamo d’insonnia a causa della calura estiva, questi sarebbero 3 validi metodi da provare.

