C’è sempre più la conferma da parte degli esperti del settore che giugno si starebbe chiudendo con un aumento di presenze in doppia percentuale. Rispetto a giugno dell’anno scorso e non solo per motivi organizzativi legati al momento, ma anche per il piacere di andare in vacanza senza spendere eccessivamente. Giugno, d’altronde è sempre stato un mese molto bello e particolarmente adatto alle famiglie. Faremo un salto nell’alto Adriatico e più precisamente in Veneto, ma non ci occuperemo della solita Jesolo.

Una delle spiagge più citate sul web

Non solo Jesolo e Lignano ma nell’alto Adriatico, ecco anche questa piacevole sorpresa. Se sono sempre di più gli italiani che viaggiano a giugno sono altrettanti quelli che per scegliere una vacanza si affidano al web. È ormai è diventato importantissimo avere la conferma della propria scelta grazie ai commenti positivi o negativi dei turisti che sono stati lì in precedenza. Un vero e proprio fattore determinante per evitare di cadere in una vacanza infelice buttando via gli agognati risparmi. Ecco, allora che la Spiaggia di Levante è considerata dal web e dai turisti una delle spiagge più ampie e attrezzate d’Italia. Siamo a Caorle, provincia di Venezia, in una delle regioni col maggior flusso turistico del nostro Paese.

Non solo Jesolo e Lignano ma nell’alto adriatico sempre più famiglie stanno scegliendo e amando questa meta speciale per un relax assoluto

Il litorale di Caorle è anche uno dei più lunghi dell’intera zona costiera italiana, visto che si estende per quasi 20 km. Comprende infatti non solo il capoluogo, ma anche diverse frazioni, tutte quante caratterizzate da un bel mare pulito e con fondali digradanti, ideali per le famiglie con bambini. Tra l’altro secondo le ultime rilevazioni delle associazioni di consumatori, Caorle non sarebbe tra le mete italiane che avrebbero aumentato maggiormente i costi della spiaggia. Una caratteristica poi segnalata dai turisti è quella di non essere una cittadina troppo caotica. Se vogliamo una vita notturna più sfrenata, meglio andare nella vicina Jesolo. Ma, non per questo mancano locali, bar e ristoranti nei quali approfittare del tradizionale spritz originale veneto, abbinandolo a gustosissimi piatti di pesce fresco.

Lettura consigliata

È appena stata incoronata come città più accogliente del Mondo ed è tutta italiana questa meraviglia della nostra Terra