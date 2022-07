La mattina andiamo al mare e la prima cosa che facciamo è stendere sul nostro corpo la protezione solare. Questa andrebbe sempre messa circa 30 minuti prima dell’esposizione, in questo modo la nostra pelle sarà in grado di assorbirla per bene. Infatti il consiglio che si dà sempre è quello di metterla quando ancora si è a casa. Anche perché in questo modo possiamo evitare la sabbia che si potrebbe pasticciare con la protezione solare.

Come ben sappiamo ci sono varie protezioni: la 50, la 30, la 20 e la 15. Il consiglio di tutti è di mettere sempre la 50. Ci sono anche le protezioni solari in crema, quelle spray e gli oli che contengono la protezione.

Abbiamo la protezione per il corpo e quella per il viso. Due protezioni solari diverse. Anche perché quella per il viso potrebbero contenere anche degli elementi che idratano la pelle. Ricordiamoci poi sempre che la crema solare che compriamo dovrebbe essere rispettosa dei mari. Se da una parte pensiamo a viso e corpo, dall’altra dobbiamo pensare ai capelli.

Quello che facciamo solitamente dopo esserci lavati è mettere un pochino di olio sulle punte per evitare che queste diventino secche. Ma invece di intervenire alla fine perché non agiamo all’inizio?

Moltissime donne stanno usando questi prodotti al mare per proteggere i capelli da crespo e secco

La soluzione sta proprio nella protezione solare, ma non del viso o del corpo, bensì in quella per i capelli. Infatti anche i capelli hanno una protezione solare che evita di seccarli e di rovinarli. Perché sappiamo tutti bene le conseguenze a cui può portare il sole sulla pelle in generale, ma non dobbiamo dimenticarci che ha delle ripercussioni anche sui capelli e sulla loro struttura.

Ad esempio Kérastase Soleil Crème UV Sublime è un prodotto in crema che possiamo mettere sui capelli per proteggerli dagli effetti nocivi del sole, nonché dall’acqua salata.

Anche Davines ha nella sua gamma prodotto SU Milk, una crema spray leave con protezione UV. È un latte dolce con filtri solari per proteggere i nostri capelli.

Oppure Aveda Sun Care Protective Hair Veil, che è uno spray con protezione UV, è leggero e resiste all’acqua. Riduce lo scolorimento, i danni e l’aridità. Ed ecco perché moltissime donne stanno usando questi prodotti al mare per proteggere i loro capelli dai brutti effetti del sole.

