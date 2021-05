Le scarpe bianche sono delle calzature molto trendy. Soprattutto quando arriva la stagione estiva. Peccato che le sneakers in tela che molte donne hanno nell’armadio abbiano un grande difetto: si sporcano subito e nel tempo si ingrigiscono.

Non poche donne, invece, evitano proprio di comprarle perché non vogliono tenerle al chiuso nell’armadio. Ma per fortuna c’è un rimedio e oggi lo spieghiamo noi. Il trucco virale per sbiancare le scarpe in tela e renderle splendenti funziona davvero grazie a questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Cosa bisogna avere

Il trucco virale per far diventare bianche e splendenti le scarpe in tela sporche funziona davvero grazie a questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa:

a) acqua tiepida, quanta basta;

b) detersivo, quanto basta;

c) bicarbonato, quanto basta;

d) un vecchio spazzolino da denti.

Come sbiancare le scarpe

Per procedere basta munirsi degli elementi che abbiamo indicato qui sopra, tenendo a mente che il detersivo e il bicarbonato devono rispettare una precisa proporzione. Questa deve essere sempre 1 a 1,5.

Prendere quindi una bacinella da bucato e riempirla di acqua tiepida. Da parte preparare una mistura con i due ingredienti mescolandoli bene.

Bisogna stare attenti a seguire la ratio, mantenendo una maggior quantità di bicarbonato rispetto al detersivo.

Poi prendere lo spazzolino, intingerlo in questa soluzione e cominciare a strofinare delicatamente la tela. Una volta fatto, lasciare a riposare per una decina di minuti prima di sciacquare bene le scarpe sotto acqua corrente.

Con questa operazione la maggior parte dello sporco se ne sarà andato e non ci resterà che buttare le nostre calzature in lavatrice per rifinire il lavoro

Alla fine del ciclo impostato cospargerle di borotalco e lasciarle asciugare all’aria aperta.

Abbiamo visto, dunque, che il trucco virale per sbiancare le scarpe in tela e renderle splendenti funziona davvero grazie a questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa: ovvero detersivo e bicarbonato.

