Un libro è un compagno di viaggio, un aiuto per rilassarsi e uno stimolo provare emozioni profonde.

Nei giorni di vacanza siamo soliti spostarci in treno o in aereo, magari anche per diverse ore. È proprio in questi momenti che un buon libro può tenerci impegnati e rendere più veloce il tempo trascorso tra una meta e l’altra.

Qualche giorno fa abbiamo elencato i libri più letti del mese di giugno, sulla scia della classifica di maggio.

Stavolta, però, non vogliamo concentrarci sull’elenco del mese di luglio, ma su una lettura specifica.

Infatti, da qualche settimana è disponibile nelle librerie una nuova uscita che sta già emozionando i lettori.

Una trama particolare e fuori dall’ordinario, che tratta storie vere ma lontane dalla realtà che tutti conosciamo. Una realtà particolare, che si svolge non nelle case e nei palazzi di quartiere, bensì in un carcere dedicato a donne e bambini. Si tratta dell’ICAM, Istituto a custodia attenuata per detenute madri che ospita donne con figli fino a 6 anni di età.

Scopriamo il titolo del libro e, soprattutto, la storia e i suoi protagonisti.

Ci farà compagnia in aereo, in treno o in spiaggia questo nuovo libro che sta scalando le classifiche nazionali

Il libro si intitola “Le madri non dormono mai” dell’autore Lorenzo Marone, che aveva già riscosso un grande successo con “La tentazione di essere felici”. La trama parla di una donna, Miriam, reclusa con il figlio Diego per il reato di detenzione illegale di armi, commesso per proteggere il marito.

Il racconto coinvolge anche altri personaggi che vivono nell’Istituto, tra operatori penitenziari e detenute, ciascuno con la propria storia. Una narrazione che descrive la vita all’interno di un ICAM e le sensazioni di chi vi abita e lavora ogni giorno.

In poche e scorrevoli pagine si mettono in luce le debolezze di tutti, a prescindere dal ruolo e dalla posizione ricoperta. Chiunque, in fondo, può sentirsi in prigione anche senza trovarsi dietro le sbarre e i blindi con cui si accede alle camere detentive.

Le madri non dormono mai dimostra che i sentimenti più genuini e sinceri possono nascere anche nei luoghi più bui. Anzi, forse è proprio là che fioriscono più velocemente e intensamente.

Ci farà compagnia in aereo e in diversi momenti questo libro profondo e dal lessico semplice, da leggere anche nelle serate estive più calde.

