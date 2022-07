Buttare nella spazzatura i fondi di caffè è una follia infatti valgono oro per le piante se abbinati a questo ingrediente 

L’arrivo imminente delle vacanze, unito a due anni di pandemia e ad un aumento globale dei prezzi ha fatto salire a galla un’esigenza molto impellente: risparmiare. Mettere da parte dei soldi, però, non significa privazione e per farlo bene è necessario studiare le proprie abitudini di spesa, limandole dove è presente il superfluo. Però, a volte questo non salta all’occhio molto facilmente. Infatti, sugli scaffali dei negozi ci sono molti prodotti che riteniamo indispensabili che possono essere sostituiti da preparazioni casalinghe molto semplici e veloci, quasi a costo zero.

Oggi facciamo un esempio in merito: buttare nella spazzatura i fondi di caffè è una follia. Infatti sono utilissimi da utilizzare al posto del fertilizzante e ci possono aiutare a risparmiare molti soldi, soprattutto se trattati in questo modo. Scopriamo insieme come preparare questa mistura con dei semplici ingredienti che tutti noi abbiamo in casa.

Come riciclare intelligentemente i fondi rimasti all’interno della moka

Prima però, vediamo quali sono i mille modi per impiegare questo prezioso scarto da cucina, non solo per il giardinaggio. In primis, risulta parecchio utile per la termoregolazione della casa e può aiutarci a risparmiare molto sulle bollette. Poi, questa polvere può essere molto versatile anche nelle preparazioni culinarie. Ad esempio può essere aggiunta all’interno della pasta dei pancake o dei dolci in generale per dare un retrogusto molto particolare. In alternativa, può essere utilizzato come scrub corpo grazie ai suoi microgranuli che svolgono una funzione esfoliante.

Però, quando si tratta di giardinaggio, questo dà il suo meglio quando è miscelato con degli altri elementi. È ottimo unito ai gusci d’uovo sminuzzati finemente. Infatti, in questo modo si combinano dei nutrienti molto benefici per i nostri spazi verdi. Un’altra accoppiata molto consigliata è quella con l’acqua gasata e la cannella. È necessario diluire i fondi con un bicchiere di questo liquido e un cucchiaio di questa preziosa spezia dai poteri lenitivi. Mescolando questi tre elementi si ottiene un risultato ricco di potassio, fosforo, azoto e altri elementi. Se versato sulle piante, può sostituire con una minima spesa i costosi fertilizzanti chimici che si comprano nei negozi.

