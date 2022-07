Ci sono alcuni libri che catturano la mente e che riescono a trasportarci in altri mondi. E, in effetti, un buon autore fa proprio questo. Crea un contatto così profondo e fondamentale con il lettore da fargli dimenticare tutto ciò che ha intorno. Ma, per raggiungere questo tipo di obiettivo, dovremmo scegliere i libri giusti. Infatti, ci sono alcune opere in particolare, in tutto il panorama letterario, che potrebbero aiutarci a far volare la mente. E, in particolar modo, a farci rilassare a tal punto da farci cadere tra le braccia di Morfeo in pochissimo tempo.

Iniziamo con Virginia Woolf e Harper Lee e vediamo le opere che potrebbero aiutarci a dormire più sereni e tranquilli

I libri formidabili tra cui potremmo scegliere sono davvero tantissimi. E proprio per questo motivo spesso la selezione può risultare difficile. Ma sicuramente ci sono alcune opere che dovremmo assolutamente leggere, come “Moby Dick”, grande capolavoro indiscusso. Ma non solo. Basti pensare, per esempio, al meraviglioso “Gita al faro” della magistrale Virginia Woolf. Il romanzo, diviso in 3 parti, inizia raccontando della vacanza estiva sull’isola Skye dei Ramsay e dei conflitti forti all’interno del nucleo quando si parla della gita al faro.

La Woolf racconta dei cambiamenti tragici che avvengono nella famiglia Ramsay che, attraverso il dolore, trova finalmente quell’empatia che sembrava mancare da sempre. Altro grande capolavoro è “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee, ambientato negli anni ’30 in Alabama. Qui, l’avvocato Finch, con due figli, difende Tom Robinson, un uomo di colore accusato ingiustamente di stupro. La genialità di Lee sta proprio nel racconto accorto e delicato che fa del razzismo, mostrandolo attraverso gli occhi innocenti di una bambina che mostra una realtà cruda in modo carezzevole e unico.

Sono proprio questi i 4 libri migliori da leggere prima di andare a dormire se vogliamo viaggiare con la mente

Continuiamo, poi, con il bellissimo “Rinascimento privato” di Maria Bellonci, vincitore del Premio Strega nell’86. Nel romanzo, diario immaginario di Isabella d’Este, si leggono le lettere inviate a quest’ultima dal prete Robert, in cui vengono narrati gli eventi storici del 1500. Sullo sfondo del periodo rinascimentale, la Bellonci dipinge un’introspezione incredibile di Isabella, raccontandone la difficoltà in quanto donna in una società che l’ha sempre tenuta in ombra. Il femminismo pulito e onesto che si evince dal romanzo è assolutamente incredibile.

Chiudiamo la lista con “Uno studio in rosso” di Arthur Conan Doyle, in cui vediamo il primo incontro tra Watson e Sherlock Holmes. Watson, medico militare tornato dall’Afghanistan, cercando un appartamento, ne trova uno da condividere con Holmes. Dopo la notizia dell’omicidio di Drebber e successivamente di quello del segretario Stangrenson, i due inquilini iniziano a indagare sull’accaduto, facendo arrestare il colpevole. Dunque, ora sappiamo che sono proprio questi i 4 libri migliori da conoscere e apprezzare, specialmente la sera, quando siamo soli e rilassati e stiamo per andare a dormire.

Lettura consigliata

Ecco 3 dei libri più belli della storia da leggere assolutamente almeno una volta nella vita