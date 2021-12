Mancano pochi giorni al Natale ed è proprio ora che ci avviciniamo agli ultimi acquisti da scambiare con amici e familiari. Non è necessario perdersi in lunghe file o scelte pittoresche per realizzare un regalo desiderato e che abbia effetto. I libri, infatti, come qualsiasi altra idea regalo, hanno ciascuno il proprio pubblico specializzato. Conoscerlo è un ottimo metodo per far breccia con un regalo azzeccato e ritagliato appositamente sulla persona destinataria.

Ecco allora che abbiamo pensato di suddividere 3 recenti uscite editoriali con 3 tipologie di caratteri ai quali potrebbero piacere. Questi libri usciti di recente saranno un valido aiuto per la scelta di un regalo tagliato su misura perché basta capire il carattere del destinatario.

Un libro per viaggiatori e idealisti

“Un mare di favole” di Gianluca Bota (Ed. Giraldi) è un romanzo che parla di mare e del potere della fantasia. I disegni di un bambino ed un viaggio su una barca blu diventano la ragione per riflettere sull’esistenza. I 4 personaggi Luca, Cristian, Paolo e Lupo sono costretti a fare i conti così con loro stessi. Le epoche della vita diventano così tracciati di un unico percorso che nasconde il mistero ed il senso delle cose. Il secondo lavoro di un autore in crescita è anche una ragione per emozionarsi sorridendo, anche grazie ad un po’ di sana ironia.

Dai capitani immaginari alle Principesse in carne ed ossa. Infatti non tutti sapranno che “La panchina” (ed. Ape Junior) è stato scritto dalla duchessa in esilio Meghan Markle. La Duchessa del Sussex che si è portata il principe Harry al di là del Regno, infatti, è l’autrice di questa profonda riflessione sul rapporto tra un padre e un figlio. Peraltro, a proposito di libri dal Regno Unito, è di recente uscita la nuova favola natalizia destinata per molti a diventare un classico e J.K.Rowling ne è l’autrice. La panchina del titolo di Meghan Markle era invece l’ispirazione per una poesia composta in occasione della festa del papà. È da lì che si sviluppa la storia vera a propria del rapporto tra padre e figlio visto dalla madre.

Questo titolo è stato tra le prime posizioni della classifica del New York Times e potrebbe essere una chiave per provare a conoscere un personaggio che ha realizzato una scelta non facile e scontata.

Questi libri usciti di recente saranno un valido aiuto per la scelta di un regalo tagliato su misura perché basta capire il carattere del destinatario

Infine, passiamo ad un libro da regalare a persone pratiche, curiose e appassionate di cucina. Negli anni è diventato una costante del genere. “In cucina con Benedetta” di Benedetta Parodi (ed. Vallardi) ricerca un mix tra esotico (ricette e spunti dal Mondo) ed inatteso. Il libro, infatti, si propone il compito di ricercare nuove ricette fantasiose ed inattese laddove ci sia la normalità del quotidiano. Anche con la spesa di tutti i giorni, infatti, possiamo fuggire dal rischio di piatti sempre uguali a loro stessi.

Ecco dunque che in pochi minuti abbiamo già compreso cosa potremmo regalare a sognatori, bambini, famiglie e chef curiosi.