Tutti quanti noi, chi più chi meno, abbiamo un enorme timore nel rapporto di coppia, che è quello di essere traditi. Appena vediamo qualcosa di strano nel comportamento del partner, infatti, la primissima cosa a cui pensiamo è che ci stia tradendo. Casomai, è stanco o ha problemi a lavoro ma il nostro sospetto principale si incentra sulla presenza di un intruso. Allora, per prendere la scorciatoia e capire, anzitempo, che potrebbe accadere qualcosa di spiacevole, possiamo provare a consultare l’oroscopo. Chissà che esso non colga nel segno! Se volgiamo, quindi, seguire l’indicazione delle stelle, facciamo attenzione a questi 3 segni zodiacali perché potrebbero tradire nel mese di novembre. Per essi, l’anno 2021 è già iniziato all’insegna del tradimento e continueranno di questo passo. Talvolta, si tratta di infedeli nell’indole, altre di coloro che sono caduti nei tranelli dell’amore proibito. Ma, vediamo, cosa succederà!

Attenzione a questi 3 segni zodiacali perché potrebbero tradire nel mese di novembre

Alcuni di noi, nel mese di novembre, potrebbero trovarsi con un bel paio di corna, senza accorgersene! Sicchè, se siamo in coppia con uno dei segni che indicheremo, ci conviene guardarci le spalle. Il podio è occupato dal Sagittario, che si qualifica come il più infedele del 2021, oltre che di novembre. Gli appartenenti a questo segno, hanno solitamente una vita sociale molto attiva. Dunque, utilizzano il loro fascino nelle relazioni e sono molto indipendenti.

In più, sono attratti continuamente dalle novità. Pertanto, male si adattano alla vita di coppia, che solitamente è routinaria e ripetitiva. Quindi, cercano molto spesso scappatoie e tradiscono quasi con naturalezza. Gli appartenenti a questo segno, infatti, rappresentano più del 15% dei nuovi iscritti ai siti di incontri. Al secondo posto, tra gli infedeli, troviamo l’Acquario. Esso, è solitamente molto attivo sul piano relazionale. Inoltre, è continuamente in cerca della perfezione e della novità, quindi tende spesso a cambiare. Ha, dunque, il più delle volte, una vita sentimentale molto movimentata. Non stupisce, pertanto, che gli appartenenti a questo segno rappresentino il 14% dei nuovi iscritti ai siti di incontri.

Infine attenzione a questo terzo segno

Non ci crederemo ma nella rosa degli infedeli per il prossimo mese, c’è la dolce Bilancia. Come è vero che l’apparenza inganna! Gli appartenenti a questo segno, infatti, sono apparentemente calmi e timidi. Tuttavia, essi, nascondono un’indole fortemente passionale che, a volte, gli può far perdere la bussola. Tra le loro armi migliori vi è un irresistibile romanticismo, che possono sfoderare a tempo debito. Ebbene, dobbiamo sapere che ben il 13% dei nuovi iscritti sui siti di incontri è del segno della Bilancia!