Sembra incredibile ma questa irresistibile ricetta facile e gustosa salverà la cena in pochissimi minuti

Dopo una giornata ricca di impegni e di imprevisti, non viene molta voglia di chiudersi in cucina per poter sfornare qualche manicaretto che richiede tempo e pazienza. Proprio in questi casi dove c’è poco tempo da dedicare alla preparazione in cucina e molta voglia di rilassarsi, magari davanti alla televisione, bisogna trovare una soluzione ottimale.

Sembra incredibile, ma si può preparare una irresistibile ricetta gustosa che salverà la cena in 5 minuti. La risposta la troviamo in una versione autunnale di uno dei piatti romagnoli più famosi. Un miscuglio di pochissimi ingredienti per creare uno dei pasti più veloci, sani ed irresistibili: la piadina.

Una versione ancora più golosa grazie a questo ingrediente speciale

Una vera bontà da farcire con qualsiasi ingrediente a disposizione, la piadina è uno dei finger food più amati di sempre. In questa versione, nell’impasto sarà aggiunta la zucca che impreziosirà il gusto rendendolo unico ed irresistibile. L’impasto si tingerà di colore grazie alla zucca, rendendo la piadina ancora più appetibile.

Dopo aver preparato le piadine, si potranno farcire in moltissimi modi. Per esempio, tonno, maionese ed insalata, oppure mortadella e formaggio, oppure con delle verdure grigliate. Insomma questa piadina con ogni ingrediente sarà un successo.

Ingredienti

100 g di zucca

50 ml di latte

250 g di farina

20 ml di olio extravergine di oliva

bicarbonato

un pizzico di sale

Preparazione

Iniziare la preparazione prendendo la zucca, lavarla e tagliarla in tanti pezzi e farla bollire in acqua salata. Quando la zucca sarà ben cotta, scolarla, togliere la buccia e non appena si sarà intiepidita frullarla con l’aiuto di un frullatore. Il risultato dovrà essere di un crema vellutata e assolutamente senza grumi.

Successivamente in una ciotola versare il latte, l’olio, un pizzico di bicarbonato, la farina ed infine la polpa di zucca frullata. Amalgamare tutti gli ingredienti e passare l’impasto dalla ciotola ad un piano per facilitarne la lavorazione.

A questo punto, prendere l’impasto e creare tanti panetti per quante piadine si vorranno cuocere tenendo in considerazione la dimensione della padella che servirà appunto per la cottura. Con un mattarello stendere i panetti nella classica forma tonda e cuocerli in padella.

