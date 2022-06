Quando pensiamo a tutti quei procedimenti che concorrono al bell’aspetto della persona, non possono di certo sfuggire manicure e pedicure.

Di solito, quando si parla di farsi belle il primo pensiero va al make up viso, ma non bisogna dimenticare tutto il resto.

I capelli devono essere lucenti e voluminosi, ma attenzione anche a mani e piedi: questi ultimi in particolare restano scoperti in estate e dovrebbero, pertanto, risultare curati.

Da questo punto di vista c’è l’imbarazzo della scelta, perché l’universo unghie, proprio in estate, accoglie tantissime variazioni sul tema.

Si spazia dalle unghie fluo alle french arcobaleno, passando per altre tendenze più o meno stravaganti o ricercate a seconda del carattere.

Certo, bisogna sempre considerare l’occasione di riferimento: il mare richiama unghie coloratissime, mentre un matrimonio richiede colori più tenui.

Allo stesso tempo è importante saper abbinare correttamente i colori di manicure e pedicure, per evitare cadute di stile.

In ogni caso, anche chi non ha interesse nella manicure o non ama i colori forti potrebbe apprezzare il suggerimento che segue.

Chic ed elegante ma per nulla vistosa, questa manicure riesce a correggere le imperfezioni dell’unghia, dando subito un aspetto più curato.

Il nome è di fatto tutto un programma: si chiama clean girl nails, ovvero unghie da ragazza pulita.

Accantoniamo, dunque, glitter e colori appariscenti lasciando spazio ad una raffinatissima semplicità.

Questa manicure, peraltro, sta già spopolando anche sui social, raccogliendo tantissimi like di approvazione e un po’ tutte la stanno provando.

Chic ed elegante ma per nulla vistosa questa manicure valorizza unghie e mani con look da matrimonio o spiaggia

Si tratta di una manicure minimal, che riesce a valorizzare le unghie con nuances molto delicate e che appaiono estremamente naturali e quasi trasparenti.

Il segreto è puntare su tonalità come nude, pesca o albicocca, ma anche rosa antico e confetto o bianco latte.

Proprio perché si colorano di tonalità neutre, le clean girl nails si adattano perfettamente a qualunque tipo di outfit.

Dal look impegnato per l’ufficio a quello elegante per il matrimonio, fino a quello assolutamente informale per la spiaggia.

Unico accorgimento: la limatura delle unghie e un’eventuale correzione delle cuticole in eccesso.

Le unghie appariranno così naturalmente belle, ma se non sappiamo rinunciare al tocco in più possiamo apporre uno strass su un’unghia per mano a piacere.

Lettura consigliata

Ecco come avere piedi morbidissimi, lisci e liberi da cattivi odori, pronti per indossare sandali gioiello in oro e argento