In procinto di andare in ferie, siamo intenti negli ultimi preparativi prima della partenza. Acquistare il biglietto del volo o del treno, prenotare l’alloggio o la macchina a noleggio e pensare all’itinerario. Sono tante le cose cui bisogna pensare quando si decide di andare in vacanza, specialmente se abbiamo scelto una meta internazionale.

Negli ultimi anni, a causa del Covid 19, le difficoltà in termini di documenti sono davvero aumentate. Per molti Paesi non basta più la carta d’identità o il passaporto e vengono richiesti tamponi, autodichiarazioni etc.

In verità, quando si viaggia, soldi e documenti sono gli oggetti più preziosi che abbiamo insieme al cellulare. Ecco perché perdere il portafoglio o il portadocumenti può significare una catastrofe. Pertanto, oggi vedremo come proteggere soldi e documenti importanti e cosa fare nello sfortunato caso di smarrimento o furto.

Purtroppo, trovarsi all’estero senza documenti, passaporto o carte di credito costringe il viaggiatore a recarsi presso la Polizia locale o addirittura il Consolato. Con ciò si rischia di rovinare la vacanza e di provare molto disagio. Questa è la ragione per cui è meglio seguire alcuni consigli.

Come proteggere soldi e documenti importanti quando si è in viaggio e cosa fare in caso di furto e smarrimento

Quali sono i documenti strettamente necessari quando si viaggia? In primo luogo, avremo bisogno del documento personale (carta d’identità o passaporto) in base al Paese in cui ci troviamo. In Unione Europea solitamente basta la carta d’identità.

La patente è richiesta solo se prevediamo di affittare una macchina o un motorino. Indispensabili sono anche i soldi, ovviamente, ma più di tutto le carte di credito o bancomat. Avendo questi 2 strumenti potremo prelevare ovunque quando necessario e bloccarli. Uno dei metodi più efficaci per trasportare questi oggetti è acquistare un portadocumenti da tenere nelle tasche interne degli indumenti più vicini a noi.

Il giubbotto potrebbe andare bene, ma attenzione alle occasioni in cui ci svestiamo. Se siamo abili nel cucire, creiamo una tasca interna al cappotto o a maglie e felpe dove conservare i soldi. Nel caso in cui fosse possibile, portiamo sempre con noi una copia cartacea dei documenti e lasciamo l’originale in albergo.

Meglio acquistare un marsupio o una piccola tracolla da tenere incollata al nostro corpo. Per i contanti e gli oggetti preziosi, è possibile lasciarli nella cassaforte dell’albergo. Ma facciamo sempre attenzione a quale password utilizziamo ed evitiamo la nostra data di nascita o numeri che si potrebbero ricavare dalla nostra prenotazione.

Se smarriamo il portafogli o ci accorgiamo che ci è stato rubato, l’unica cosa da fare è recarsi alla Polizia o dai Carabinieri e bloccare tempestivamente le carte. Dopo aver effettuato la denuncia, controlliamo all’ufficio oggetti smarriti. In alcuni casi si più chiedere la copia del documento della patente o della carta sanitaria.

Lettura consigliata

