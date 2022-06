Anche le più sfegatate amanti delle sneakers, in estate non possono fare a meno di indossare un bel paio di sandali: gioiello, in argento o di altre tipologie. Tuttavia, se da una parte non vediamo l’ora di lasciar respirare i piedi, anch’essi sofferenti per il caldo eccessivo, spesso prevale un senso di vergogna. I motivi sono diversi: c’è chi crede di avere una forma del piede o delle dita particolare, chi si preoccupa delle unghie o dei calli. Insomma, scoprire il piede può diventare una vera e propria questione di stato, a cui però non è difficile trovare rimedio. Quindi, ecco come avere piedi morbidissimi, lisci e liberi da cattivi odori in poche mosse, grazia a pedicure e trattamenti casalinghi veloci ed economici.

La prima regola è quella di provvedere a eliminare l’eventuale vecchio smalto, immergendo i piedi in una bacinella con aceto e succo di limone. Segue l’immersione in acqua e qui si apre un capitolo sul giusto ingrediente da diluire, in base alla problematica da risolvere. L’ammollo con bicarbonato sarebbe ottimo per eliminare calli e duroni, mentre si dovrebbe scegliere il sale grosso per piedi gonfi e stanchi. Qualora, poi, la pelle dei piedi si presentasse particolarmente secca, potrebbe risultare utile l’applicazione di una maschera. Una prima opzione è rappresentata da calzini imbevuti di ingredienti idratanti e nutrienti quali aloe, burro di karité o ceramidi.

Ecco come avere piedi morbidissimi, lisci e liberi da cattivi odori, pronti per indossare sandali gioiello in oro e argento

In alternativa, si può tentare con alcuni ingredienti che arrivano direttamente dalla cucina di casa, quali miele e banane. Per quanto riguarda il miele, basterebbe applicarne una modestissima quantità sulle zone più problematiche, come i talloni, e risciacquare poi con acqua tiepida.

Nel secondo caso, ottenuta una sorta di purea schiacciando la polpa di 2 banane mature, cospargiamola sull’intero piede, inclusi gli spazi tra le dita. Lasciata in posa per qualche minuto, andrà poi anch’essa lavata via con abbondante acqua, sempre preferibilmente tiepida. Naturalmente, rispetto a questi rimedi fai da te, il consiglio è sempre quello di provare prima su una piccola porzione di pelle. In questo modo, sarà più facile valutare e contenere la comparsa di eventuali irritazioni. Terminata la maschera, comunque, è tempo di rimettere mano allo smalto: di moda in questa stagione sono il corallo, ma anche blu, bianco e giallo. Infine, concludiamo con massaggi lenti e circolari che vanno dalle dita a risalire verso il collo del piede, per migliorare la circolazione. Et voilà, i nostri sandali preferiti aspettano solo di essere indossati.

