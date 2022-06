Il mal di testa è senza dubbio uno dei problemi più fastidiosi e diffusi della nostra epoca. Può essere causato da stress, da problemi muscolari e di postura, da pericolose e subdole carenze alimentari e da moltissime malattie più o meno gravi. In quest’ultimo caso la strada obbligata è quella del consulto medico. Se invece i problemi sono altri abbiamo a disposizione moltissimi metodi per contrastare i sintomi. Il tutto senza ricorrere ogni volta a farmaci e antidolorifici che andrebbero sempre usati con moderazione. Proviamo invece a seguire 3 consigli degli esperti e forse potremmo finalmente alleviare il mal di testa in modo completamente naturale.

L’importanza delle abitudini di vita quotidiana

Per ridurre il rischio di mal di testa e per alleviarne i sintomi il primo consiglio è quello di migliorare la propria routine quotidiana. Dedicare del tempo all’attività fisica a debita distanza dall’ora in cui andiamo a dormire. Cercare di mantenere un’alternanza regolare tra sonno e veglia. Fare pasti regolari ed equilibrati durante la giornata. Sono 3 piccoli accorgimenti che potrebbero diminuire il pericolo di comparsa di cefalee ed emicranie.

Il prezioso aiuto dei neutraceutici

I neutraceutici sono sostanze di derivazione naturale che possono aiutarci a prevenire alcune malattie e a migliorare le condizioni di salute generali. Possiamo trovarli sotto forma di integratori alimentari, oppure in alcuni cibi. Nel caso dell’emicrania gli esperti consigliano quelli a base di magnesio.

I neutraceutici sono prodotti non trattati chimicamente che possiamo assumere da soli o come integrazione a una terapia farmacologica. In ogni caso, anche se si tratta di sostanze naturali, non dobbiamo abusarne. Il pericolo intolleranza è sempre dietro l’angolo e anche in questo caso dovremo consultare il medico prima di iniziare a consumarli.

Potremmo finalmente alleviare il mal di testa senza usare farmaci con questi 3 preziosissimi consigli degli esperti

La terza via per contrastare il mal di testa è quella di provare la meditazione di consapevolezza. La famosissima “mindfulness”. Si tratta di una pratica molto antica che potrebbe aiutarci a sopportare meglio gli eventuali sintomi e a gestire in maniera adeguata i farmaci.

Una tecnica i cui risultati sono stati confermati scientificamente. Basti pensare che uno studio italiano su oltre 150 pazienti ha dimostrato che chi la pratica ha meno attacchi e usa meno medicinali.

E il vantaggio di praticare la mindfulness è che è adatta ad ogni età e non presenta controindicazioni rilevanti. Anche in questo caso, però, dovremo affidarci a un esperto accreditato in questo particolare campo per iniziare.

