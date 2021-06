Medici e nutrizionisti sono sempre d’accordo nel consigliare un elevato consumo di pesce a chi soffre di colesterolo alto. Questo alimento infatti è in grado grazie alle sue proprietà di mantenere sotto controllo il livello di colesterolo nel sangue e di aiutarci a conservare nel tempo un buon stato di salute. Ma non sempre pesce e colesterolo sono nemici. Il colesterolo, infatti, è amico di alcuni pesci da cui dovremo imparare a stare alla larga. Esistono alcuni tipi di pesci grassi che sono piuttosto dannosi per chi soffre di colesterolo alto e che andrebbero consumati il meno possibile.

Chi soffre di colesterolo alto dovrebbe stare attento a questo pesce che consumiamo spesso

Uno di questi pesci è il salmone. Il salmone è un alimento completo ricco di omega3 che aiuta il nostro organismo a mantenersi in salute nel tempo. Non tutti sanno però che l’elevata quantità di lipidi presente in questo pesce può essere dannosa. Ecco perché chi soffre di colesterolo alto dovrebbe stare attento a questo pesce che consumiamo spesso.

Che pesce prediligere se si soffre di colesterolo alto

Il pesce che si dovrebbe consumare per tenere a bada il colesterolo è sicuramente il pesce azzurro. Acciughe, sgombro, sardine, sono tutti pesci che si possono consumare con tranquillità perché poveri di grassi e ricchi di sostanze nutritive utili al nostro organismo.

Il pesce azzurro infatti contiene tantissime vitamine B, D, E e sali minerali come fosforo, ferro e calcio. Queste sostanze nutritive contribuiscono al miglioramento del sistema cardiocircolatorio, combattono l’invecchiamento e aiutano il metabolismo a lavorare bene.

Inoltre, il pesce azzurro è povero di calorie ed è estremamente digeribile. Perciò sia in generale, ma ancora di più se si soffre di colesterolo alto è bene prediligere questo tipo di pesce piuttosto che un pesce grasso come il salmone. Questo non significa che ogni tanto non ci si possa concedere un pesce grasso, purché rimanga un’eccezione e non la regola.