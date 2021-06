Saper interpretare i segnali che le piante mostrano è fondamentale per chi coltiva. Riconoscere in tempo un determinato problema dell’orto garantisce sempre un raccolto sano e abbondante. Questa guida di coltivazione intende trattare un problema molto comune nella coltivazione dei pomodori. Quindi ecco spiegato perché la pianta di pomodoro produce frutti deformati e come evitarlo. Ma soprattutto se i pomodori stranamente deformati sono commestibili oppure no.

Che cos’è il muso di gatto dei pomodori e cosa lo provoca

Si tratta di una fisiopatia e non di una malattia e bisogna innanzitutto specificare che non è dovuta a un errore di coltivazione. Con l’espressione “muso di gatto” è possibile indicare una particolare condizione del pomodoro che compare già quando il frutto è ancora verde. Esso semplicemente assume deformazioni particolari e inizia a mostrare qualche spaccatura intorno a questi rigonfiamenti. Il pomodoro assume semplicemente forme strane e così resta fino alla completa maturazione. Questo accade durante il periodo di allegagione, ossia nella fase iniziale dello sviluppo dei frutti dopo la fioritura. Un calo brusco delle temperature e fenomeni atmosferici avversi provocano questa fisiopatia.

Ecco spiegato perché la pianta di pomodoro produce frutti deformati e come evitarlo

L’errore che ha determinato frutti deformati non è quindi di chi lo coltiva, ma solo ed esclusivamente del tempo. I bruschi cambiamenti climatici e le temperature altalenanti influiscono sulla crescita del frutto. Questo significa anche che il pomodoro stranamente deformato e colpito dal muso di gatto è totalmente commestibile. Purtroppo non è possibile fare molto per evitare il problema. Consigliamo comunque di chiedere al vivaista o al venditore in agricola specificatamente le specie meno soggette a questo fenomeno. Poche varietà di pomodoro non sembrano troppo suscettibili davanti a questo problema. Il pomodoro è solamente meno gradevole all’aspetto, ma nessuno correrà rischi in caso di una sua assunzione.

Per approfondire

Un fenomeno molto simile che riguarda sempre il pomodoro è la scottatura. In questo caso il pomodoro presenterà chiazze più chiare dovute proprio a scottature solari. Per approfondire l’argomento e capire cause e soluzioni ecco un’altra guida di coltivazione.