Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid 19 si può finalmente tornare a viaggiare in relativa sicurezza. Con tutti gli accorgimenti del caso, lentamente è ora di tornare alla normalità. Chi rimandava da tanto tempo la vacanza attesa può tornare a programmare e a gestire le proprie ferie. Certo, rimane solo un piccolo problema: il costo del viaggio. Spesso, infatti, si pensa che per viaggiare occorrano cifre da capogiro. E per certi versi è così. Ma ci sono alcuni trucchetti che tutti possono mettere in atto per raggiungere mete da sogno senza dichiarare bancarotta. Un servizio de Le Iene di qualche tempo fa aveva dimostrato, per esempio, che utilizzando un servizio di VPN si può cambiare la propria posizione virtuale e risparmiare sui biglietti aerei. In sostanza, modificando alcune impostazioni del proprio computer tramite un apposito programma, sarebbe possibile “ingannare” la piattaforma e indurla a offrire titoli di viaggio a costi ridotti, spesso anche di parecchio. Anche scegliere bene la meta aiuta tantissimo: l’Est Europa, ad esempio, è una vera manna dal cielo per chi vuole concedersi un weekend di fuga super lowcost. Ma come si fa a trovare queste offerte last minute e quali sono i trucchi del vero viaggiatore smart?

Chi rimandava da tanto tempo la vacanza può tornare a sognare organizzando un viaggio spendendo pochissimo con questi metodi

Anzitutto bisogna utilizzare un qualsiasi motore di ricerca voli, come Skyscanner. La regola per trovare buone offerte è semplice: essere più flessibili possibile. Le offerte si nascondono proprio in questa flessibilità. Basta inserire come filtri di ricerca l’aeroporto più vicino al proprio luogo di residenza e lasciare vuota la destinazione. Del resto, se si riescono a trovare voli anche sotto i dieci euro, potrebbe essere la scusa perfetta per lanciarsi all’avventura verso una meta quasi casuale. È utile anche impostare un periodo d’interesse per la partenza più ampio possibile, come un intero mese. Se non si hanno particolari necessità sui giorni, infatti, questo è il modo migliore per scovare offerte davvero interessanti.

Ancora, la regola è la flessibilità. Dalla ricerca usciranno diversi risultati utili, con voli anche attorno ai 10 euro. Basta scegliere la destinazione che più interessa e, solo a questo punto, restringere il periodo a giorni precisi. I voli infrasettimanali di norma costano meno. Trovata la compagnia e il volo che interessa, la cosa migliore è segnarsi tutti i dati e procedere alla prenotazione dal sito ufficiale, e non farla attraverso il motore di ricerca. Qui, infatti, è più facile prenotare con precisione voli e soprattutto orari. Ecco svelato il mistero su come sia possibile viaggiare spendendo davvero pochissimo.

Approfondimento

Ecco come risparmiare sulle prenotazioni di hotel e bed & breakfast con un segreto geniale per viaggi lowcost