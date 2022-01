La pandemia ci ha fermati per tanto tempo, ma da qualche mese abbiamo finalmente ricominciato a viaggiare. Il vaccino e le tante precauzioni ci permettono di spostarci, anche se qualcuno preferisce ancora non allontanarsi troppo.

Poco cambia che si resti in Italia o ci sposti all’estero, l’importante è prenotare un bel viaggio rilassante e divertente. Tra gli obiettivi degli amanti esploratori del Mondo, ce n’è uno che non riguarda i monumenti e le attrazioni che andremo a visitare. Ci riferiamo alla sistemazione, che si tratti di un appartamento, di un bed & breakfast o di un hotel. Chi desidera godersi weekend fuori porta, non vuole soltanto alloggiare in un posto comodo e confortevole, ma vuole anche farlo al prezzo più conveniente.

Trovare buone offerte è possibile, anche se spesso sembra difficile barcamenarsi tra migliaia di siti e alloggi disponibili.

Confondersi in mezzo al bene

Per facilitare la ricerca, su internet troviamo tantissime agenzie di viaggio che si occupano di selezionare le strutture e confrontarle in base a vari elementi. Il prezzo, le recensioni degli ospiti, i comfort desiderati e il luogo in cui si trovano sono i principali. Tra questi siti/agenzie troviamo Booking, Trivago e Tripadvisor che godono della fiducia di migliaia di viaggiatori.

Per incrementare questa fiducia e avere sempre più clienti, alcune applicazioni del settore garantiscono importanti offerte ai clienti cosiddetti fidelizzati. Sconti, offerta delle camere migliori al prezzo delle più piccole e così via. Le offerte, però, non riguardano soltanto l’accumulo di punti, ma anche un’altra strategia fondamentale, vediamo qual è.

Ecco come risparmiare sulle prenotazioni di hotel e bed & breakfast con un segreto geniale per viaggi low cost

La nostra strategia riguarda la modalità di selezione dell’offerta. Quando cerchiamo una sistemazione in qualsiasi città del Mondo, i vari siti ci presentano una schermata con una sola opzione per struttura. Beh, noi pensiamo che quella davanti a noi sia l’offerta migliore e invece non è così. Infatti, cliccando su ciascuna struttura, si aprirà una pagina con tutte le opzioni disponibili, tra cui alcune ad un prezzo più basso del primo rilevato.

Certo, non possiamo pensare di cliccare su tutti gli hotel disponibili nella schermata, perché rischieremmo di perdere giorni interi alla ricerca di un alloggio. Tuttavia, suggeriamo di selezionare quelli che ci attraggono di più e visionare tutti i prezzi delle varie camere. Non sempre ciò che appare in prima battuta corrisponde all’offerta più conveniente.

