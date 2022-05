Nelle nostre case c’è sempre tanta roba in giro e lo spazio per riporre tutto facilmente comincia a scarseggiare, soprattutto nel nostro armadio. Tanto è vero che spesso, aprendo le sue ante, si presenta come un insieme di cose messe alla rinfusa. Il che fa sì che il nostro armadio appaia come sul punto di esplodere da un momento all’altro.

Sarà dunque necessario trovare delle soluzioni per riportare l’ordine. Converrà dunque adottare delle strategie salva spazio per riporre i piumini e altra biancheria ingombrante. Così come dovremo riordinare i foulard con qualche trucchetto per evitare occupino spazio prezioso per altro abbigliamento. Non diversamente dovremo agire per sistemare le borse nell’armadio e in casa.

Come ordinarle nell’armadio

Ogni donna ha una distesa sterminata di borse che non sa puntualmente dove mettere. Anche perché spesso sono piuttosto voluminose. Tanto più che per conservarne la forma è utile imbottirle con fogli di giornale.

Fortunatamente esistono diverse opzioni per tenere in ordine le borse e sfruttare il poco spazio che abbiamo a disposizione nell’armadio. La prima soluzione potrebbe essere comprare delle grucce apposite per borse. Sono dotate di diversi piani, applicati a diverse altezze, ai quali appendere le borse. Così facendo potremmo appenderne diverse sfruttando l’altezza dell’armadio.

Se disponiamo di un ripiano vuoto, possiamo disporvi degli organizer da ufficio. Collocheremo le borse all’interno degli stessi, così occuperanno poco spazio e non vi sarà il rischio che si sciupino.

Sistemare le borse nell’armadio e in casa anche in poco spazio sarà un gioco da ragazze con questi geniali 8 suggerimenti

Se il nostro armadio non ha alcuno spazio di manovra perché già trabocca dall’interno, valutiamo altre strade. Si potrebbero acquistare degli appendini, adesivi o da applicare tramite viti o chiodi. Possiamo posizionarli nella parte interna o esterna dell’anta dell’armadio, nonché sulla parete o la porta.

La porta però può essere sfruttabile anche con un altro trucchetto che sta riscuotendo successo su internet. Basterà prendere un elastico abbastanza doppio e applicarlo lungo l’altezza della porta. Grazie a dei semplici ganci a S potremo infatti appendervi le borse.

Perfette per una stanza dal design moderno e all’avanguardia, delle mensole disposte sulle pareti. In questo modo esporremo le nostre bellissime borse, che fungeranno anche da decorazione.

Molto carine in camera, potrebbero essere anche delle scatole pouf di tessuto. Sono molto capienti e potrebbero contenere tante borse. Ovviamente, in questo caso sarà bene avvolgerle in carta velina o di giornale per non sciuparle accatastandole.

Nel caso in cui anche lo spazio sul pavimento scarseggi, compriamo dei contenitori da porre sotto il letto.

Lettura consigliata

Conviene tirare fuori dall’armadio questa borsa pratica e capiente che portavamo negli anni ‘90 perché sarà il trend della stagione