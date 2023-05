Chi produce davvero la carne dei discount? La risposta ti libererà da tante preoccupazioni

In molti vorrebbero comprare la carne al discount ma hanno paura che la qualità sia inferiore rispetto alla macelleria oppure ai grandi supermercati. La fiducia che abbiamo nel nostro macellaio non può essere sostituita ma dobbiamo sapere che la qualità della carne che troviamo nei discount ci mette al riparo dalle brutte soprese. Vediamo perché.

I discount dell’Eurospin ci sorprendono sempre quando si tratta del reparto alimentari. Se vogliamo comprare la carne troviamo la qualità della Fiorucci nei wurstel Tobias sia quelli al pollo che quelli al tacchino farciti. Anche la mortadella in vaschetta è Fiorucci. Il salame Bottega del Gusto arriva dai Grandi Salumifici Italiani di Casa Modena. Il prosciutto cotto in vaschetta è Raspini o Casa Modena mentre la carne in gelatina Il buon pascolo è della Montana.

I Discount offrono prezzi vantaggiosi rispetto alla Grande Distribuzione Organizzata, inoltre hanno orari più flessibili e si trovano nelle periferie. Ma la qualità dei prodotti è sempre elevata. A fare la differenza e a tagliare i prezzi è la riduzione dei costi di produzione e distribuzione. Alla MD il prosciutto cotto Alta Qualità Vivo è prodotto dal Salumificio Fratelli Riva di Lecco. Il salame Napoli è prodotto dai Salumifici Baldo di Cantù, gli hamburger di prosciutto cotto La Fattoria sono prodotti da Raspini. I wurstel senza glutine arrivano dalla Avi.Coop di Cesena-Forlì.

Sicurezza e qualità

Sapere chi produce davvero la carne del discount non è difficile. Leggiamo attentamente le confezioni che riportano molte notizie utili. La sicurezza alimentare passa anche da lì. Se andiamo alla Lidl troveremo indicazioni sulle salsicce Suinelli che sono prodotte dal gruppo Veronesi mentre il salame Cacciatore è prodotto da Beretta. Anche i Wurstel sono Beretta tranne quelli di pollo e tacchino che sono Tre Valli.

Il prosciutto cotto Light è del salumificio Fratelli Riva, gli affettati Dal Salumiere sono di Casa Modena, la bresaola è prodotta da Del Zoppo. Se vogliamo comprare carne e affettati nei discount possiamo farlo senza preoccupazioni.

Chi produce davvero la carne dei discount, i marchi più importanti

Se abbiamo vicino casa un market della Todis dobbiamo sapere che il 70% delle carni esposte arrivano dal loro centro di confezionamento. Il restante 30% viene dai principali fornitori nazionali. In molti punti vendita Todis ci sono i laboratori e lì avviene il disosso e la lavorazione dei tagli da parte di macellai esperti e specializzati. La carne in scatola in gelatina Fattoria del Ponte è la stessa di Simmenthal e Manzotin, i wurstel Servelade sono Beretta.

Nei market LD prosciutto cotto e Wurstel sono Beretta mentre da IN’S il prosciutto cotto è Rovagnati. I wurstel invece sono AIA. Beretta è presente anche nei market Auchan e Simply. Alla Simply la mortadella porta il marchio della stessa catena. Alla Coop i wurstel sono Wuber mentre alla Conad gli hamburger di prosciutto cotto Conad sono Casa Modena. Possiamo quindi stare tranquilli se abbiamo deciso di risparmiare. I market italiani non deludono mai.