Da circa un mese i prezzi dei mercati internazionali si stanno muovendo in orizzontale, ovvero in una fase laterale confinata fra resistenze e supporti molto vicini. Questa fase è stata a seguire a un primo rialzo annuale fino a marzo, a una successiva discesa, e poi a un rimbalzo. Cosa attendere da ora in poi? A Wall Street ora ritornano le danze rialziste? Le probabilità continuano a essere a favore.

Come si muovono i prezzi

I prezzi si muovono in direzionalità rialzista o ribassista e poi in laterale. Nelle prime due fasi i volumi sono in aumento e il range fra minimo e massimo è più esteso rispetto alla media. Nelle fasi laterali invece, la situazione è diversa: i volumi tendono a contrarsi e i range ad asciugarsi.

Di continuo su ogni time frame si alternano e avvicendano queste fasi appena descritte.

La statistica

Se una fase laterale segue a un movimento direzionale rialzista, cosa attendere alla fine di questa contrazione del range? I nostri studi sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, ci fanno ritenere che dovrebbe seguire nuova direzionalità rialzista.

Possiamo riassumere la casistica in questi semplici passaggi:

ribasso-fase laterale-nuovo ribasso;

rialzo-fase laterale-nuovo rialzo.

Ecco perchè continuiamo a ritenere, fino a prova contraria, che dovremno essere all’inizio di una nuova fase rialzista. E a questi elementi si aggiunge l’alternanza dei nostri setup che proiettano una fase rialzista fra il 6/7 aprile fino al 4 agosto, le probabilità derivanti dal barometro di gennaio, e dal ciclo presidenziale abbinato al decennale.

Poi tutti questi elementi predittivi continuano a trovare conferma nella tendenza dei prezzi, che nonostante tutto continua a rimanere rialzista.

E per le leggi di Newton non abbiamo ragioni al momento di ritenere che stia per accadere il contrario, fino al verificarsi di un “evento o forza contraria”.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di mercoledì si è chiusa in leggero rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.531,33

Nasdaq C.

12.306,44

S&P500

4.137,64.

A Wall Street ora ritornano le danze rialziste? I livelli da monitorare

Il nostro percorso settimanale proiettava un minimo entro al massimo martedì, e il massimo durante la giornata di venerdì. Al momento non abbiamo ragioni di attendere un movimento diverso fino a domani.

Per questo motivo, si continueranno a proiettare rialzi fino a quando reggerranno in chiusura di seduta i seguenti livelli:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Vedremo cosa accadrà.

