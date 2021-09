Chi preferire nel settore lusso di Piazza Affari fra Brunello Cucinelli, EssilorLuxottica e Tod’s?

Pochi giorni fa il nostro Ufficio Studi ha analizzato “Fra le utilities di Piazza Affari chi comprare fra Acsm-Agam, Ascopiave, IREN e Renergetica“. Poi,

“Cosa comprare fra Moncler, OVS e Salvatore Ferragamo?” e per il settore energia, “Chi comprare in ottica di investimento fra ENI, Saipem, Saras e Tenaris?”Nel settore dei media, “Chi comprare fra Cairo Communication, Mondo Tv e RCS MediaGroup?

Oggi mettiamo altre 3 società a confronto

Brunello Cucinelli capitalizza 3,3 miliardi di euro, si occupa di produzione e vendita di abbigliamento.

EssilorLuxottica, capitalizza 71 miliardi di euro, produce e distribuisce lenti e occhiali.

Tod’s, capitalizza 1,8 miliardi di euro, produce e distribuisce calzature e pelletteria.

Analisi sommaria di bilancio, tendenza dei grafici e strategia di investimento

Il titolo Brunello Cucinelli ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 49,48 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 33,04 ed il massimo a 57,60. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 54,70, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 44,56/41,10. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 50,40. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 25 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (10 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 39,63.

Il titolo EssilorLuxottica (MIL:EL) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 170,30 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 116,70 ed il massimo a 173,30. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 161,92, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 175,50 e poi 180. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 170,12. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 137 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 171,80.

Chi preferire nel settore lusso di Piazza Affari fra Brunello Cucinelli, EssilorLuxottica e Tod’s?

Il titolo Tod’s ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 49,86 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 25,66 ed il massimo a 65,35. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 53,65, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 44,60/39,64. Nel breve, ulteriori ritracciamenti solo con una chiusura giornaliera inferiore a 49,86. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 58 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (15 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 42,10.

Conclusioni

Fra le società analizzate, in base allo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, rileviamo secondo i nostri parametri dei livelli di sopravvalutazione. Per questo motivo, il nostro giudizio è di non investire su questi titoli in ottica di medio lungo termine. Per operazioni di trading di breve termine invece, preferire al rialzo EssilorLuxottica, mente Brunello Cucinelli e Tod’s, potrebbero “essere tradati” con operazioni al ribasso, come da livelli operativi indicati.