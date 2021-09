I mercati internazionali sono giunti su livelli che potrebbero far partire una nuova fase direzionale rialzista e questa potrebbe durare fino al 5 ottobre, scadenza del nostro prossimo setup annuale. Ci sono diversi opportunità da cogliere soprattutto fra quei titoli che presentano interessanti livelli di sottovalutazione. Chi comprare fra Cairo Communication, Mondo Tv e RCS Mediagroup e quali sono le loro valutazioni in base allo studio degli ultimi anni di bilancio?

Facciamo prima una premessa sul Ftse Mib Future.

La situazione grafica è invariata da un paio di giorni. Fino a quando reggerà a rialzo il supporto di 25.885, saranno possibili rialzi verso 26.680 entro pochi giorni.

Torniamo al nostro argomento principale.

Cairo Communication capitalizza 259,4 milioni di euro, opera come società di editoria multimediale in Italia e Spagna.

Mondo Tv, capitalizza 63,3 milioni di euro, produce e distribuisce in tutto il mondo serie televisive animate (TV) e lungometraggi.

RCS MediaGroup, capitalizza 373,6 milioni di euro, opera come società di editoria multimediale in Italia, Spagna e all’estero.

Sono società che operano nello stesso settore anche se con alcune differenze.

Chi comprare fra Cairo Communication, Mondo Tv e RCS MediaGroup

Il titolo Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 1,852 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,102 ed il massimo a 2,031. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,714, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 2,031 e poi 2,25/2,58 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 1,756. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 3 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 2,60.

Il titolo Mondo TV ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 1,454 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,204 ed il massimo a 1,818. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,408, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1,818 e 2,55 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 1,426. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 4,75 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (1 giudizio) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 3,15.

Interessante anche la valutazione e il grafico di RCS MediaGroup

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 0,724 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,4811 ed il massimo a 0,798. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 0,696, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1,10 e 1,25/1,43 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 0,71. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 1,15 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 0,80.

Giudizio

Il nostro giudizio è molto positivo sulle 3 società appena analizzate e si consiglia di monitorare con attenzione i prezzi indicati per approfittare delle opportunità che potranno derivare da essi.