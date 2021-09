Dopo tanti acquisti online di igienizzanti e prodotti per l’igiene personale, il 55% degli italiani ha nostalgia degli ombretti, rossetti, profumi e dello shopping nei negozi. Le previsioni che davano profumerie e reparti bellezza in lento declino, sono state spazzate via dai fatti. Ecco i nuovi dati presentati a OnBeuty, evento di Cosmoprof Worldwide Bologna. Si tratta del primo in presenza, dedicato all’industria cosmetica, dopo il virus e si chiuderà lunedì 13 settembre. Nonostante il boom dell’e-commerce durante la pandemia, (+42%) il pubblico sta tornando a provare i prodotti di persona (per il 55 % degli italiani), vuole verificarli in negozio (36%), vuole gironzolare per gli scaffali in cerca di novità (per il 34%). Ecco il nuovo trend riferito dalla redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Voglia di bellezza e normalità

Cosmetica Italia ha sondato nelle famiglie italiane il desiderio di tornare alla normalità. Ma ci sono anche alcune nuove abitudini da osservare. Per esempio c’è voglia di trucco viso unisex perfetto per chi usa la moto e la bici tutti i giorni. Lo studio è stato presentato all’assemblea pubblica dell’associazione, dal titolo ‘Fiera e industria per la ripartenza: i driver del settore cosmetico tra sfide future e new normal’. Il fatturato in Italia a fine anno crescerà del 6,7% e quello globale del comparto del 6,2% ha dichiarato Gian Andrea Positano, responsabile Centro studi di Cosmetica Italia. “La domanda dei consumatori nel 2022 in Italia supererà i livelli precovid del 2019. Prevediamo un aumento dei consumi interni del 4,1% nel 2022 che toccheranno i 10.912 milioni di euro. Nel 2023 cresceranno del 3,2%, attestandosi su 11.259 milioni di euro.

Cosmetici e profumi, vendite verso i livelli precovid e spopola lo shopping dal vivo

Cresce la nostalgia per lo shopping tradizionale ma anche esperienziale. L’online, cresciuto del 42%, ha rivoluzionato il settore e ora si va verso una sempre maggiore integrazione col l’acquisto dal vivo. Dopo il crollo dei consumi del 2020, torna il sereno. I primi sei mesi del 2021 forniscono segnali incoraggianti. Abbiamo ripreso a comprare più trucchi per occhi (+12,2%), creme e gel per le mani (+9,3%), sieri per il viso (+8%), collutori (+4,7%) , balsami per capelli e shampoo (+ 4,4% e + 0,2%), oltre che saponi per il corpo (+2,3%).

Il nuovo trend è fatto di riciclo e sostenibilità

Cosmetici e profumi, vendite verso i livelli precovid e spopola lo shopping dal vivo. I trend del futuro saranno i cosmetici sostenibili, fatti con materiali riciclati e green. Si conferma inoltre una maggiore attenzione per l’igiene delle mani e della persona che proseguirà negli anni a venire. Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, spiega che il settore profumi e cosmetici ha assorbito meglio il colpo del Covid-19. Il fatturato di settore si attesta sui 10,6 miliardi, che salgono a 33,2 se si considera l’intera filiera. Oltre 4,1 miliardi di export e una bilancia commerciale del valore di 2,3 miliardi. “Il mercato interno consente un fatturato di 9,8 miliardi. Ora per tutti la mission è internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità”.

Cosmoprof torna dal 15 al 21 marzo

Cosmetica Italia ha annunciato che dal 15 al 21 marzo 2022 si terrà la prima edizione di Milano Beauty Week. L’iniziativa si colloca come una prosecuzione ideale del tradizionale appuntamento con Cosmoprof Worldwide Bologna, che si terrà dal 10 al 14 marzo 2022. “Nei prossimi giorni il mondo della cosmetica si trasferirà a Milano. Animando le vie, le piazze e gli spazi commerciali”- ha spiegato Ancorotti. “La cosmesi si presenterà tra le eccellenze del made in Italy che animano il calendario delle settimane milanesi, accanto alla moda, al vino e il design”.