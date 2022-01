Chi porta gli occhiali sa bene come questi possano cambiare l’aspetto del nostro viso e per questo vadano scelti con cura. Non tutti i modelli stanno bene su tutti i visi, né i colori né i materiali.

Se vogliamo apparire belle e radiose portando occhiali da vista non basta scegliere il modello giusto che più si addice, dobbiamo anche seguire alcune regole ed evitare alcuni errori. Oggi, infatti, spiegheremo perché chi porta gli occhiali da vista non dovrebbe mai fare questi errori che spengono lo sguardo e ci rendono anonime.

Un trucco semplice pronto in pochi minuti

L’occhiale potrebbe rendere gli occhi più piccoli e distogliere l’attenzione dai nostri punti forti. Per questo motivo dobbiamo creare un trucco personalizzato che eviti questo rischio.

Il primo errore da evitare è quello di non curare le sopracciglia, averle non definite o addirittura asimmetriche.

Le sopracciglia incorniciano lo sguardo e vengono sottolineate dalla montatura degli occhiali. Per questo motivo se portiamo occhiali, dobbiamo curare a fondo questa parte del viso, evitando di depilarle eccessivamente e di truccarle in maniera troppo marcata. Per evitare pasticci, l’ideale è rivolgersi a un’estetista specializzata che ci aiuterà a trovare le sopracciglia perfette per noi.

Chi porta gli occhiali da vista non dovrebbe mai fare questi errori che spengono lo sguardo e ci rendono anonime

L’altro errore da non fare se vogliamo dare luce e profondità allo sguardo è quello di non utilizzare un correttore nella zona del contorno occhi.

Gli occhiali, infatti, tendono ad evidenziare le occhiaie e a rendere scuro lo sguardo. Non dovremo far altro che picchiettare un correttore di un tono più chiaro del nostro incarnato nella zona sotto gli occhi per dare luce e vigore.

Possiamo eventualmente concludere il make up con un po’ di cipria o di terra abbronzante per uniformare il colorito.

Ora il nostro trucco può dirsi pronto ma se vogliamo renderlo ancora più speciale possiamo illuminare gli occhi con dell’ombretto dorato sulla palpebra. Possiamo creare un effetto molto naturale picchiettando un po’ di ombretto sfumandolo verso l’esterno e poi concludere con una mano di mascara. Ora i nostri occhi appariranno più grandi e luminosi e il nostro volto brillerà in maniera incredibile.

