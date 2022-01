I capelli, si sa, sono una delle parti più importanti nell’aspetto fisico. Con il loro vigore abbelliscono la figura e danno un’immagine sana e florida.

In seguito allo stress o dopo una certa età in molti di noi iniziano a patire la perdita di capelli e questo può rappresentare un problema. La chioma, infatti, può diradarsi e apparire senza volume. Se vogliamo cercare una soluzione momentanea per nascondere questo inestetismo, possiamo seguire un consiglio molto semplice.

Più volume e corposità anche a quelli più fini e radi

In alcuni periodi dell’anno e dopo una certa età i capelli tendono a cadere e a farsi più radi. All’inizio dell’inverno e in primavera molti capelli cadono e dopo i 50 anni donne e uomini possono perdere notevoli quantità di capelli.

Se abbiamo già provato ad usare integratori e fiale e ciò non ha funzionato, forse dovremo arrenderci e trovare altre soluzioni. In molti poi hanno dalla nascita delle rose, ovvero dei buchi in cui i capelli sono più radi. Possiamo fare un trapianto di capelli oppure indossare delle protesi, ma esistono anche soluzioni meno drastiche e più economiche.

Un metodo molto semplice da seguire è quello di creare una parziale cotonatura, in modo da creare un volume che nasconda la parte di capelli radi. Per eseguirlo avremo bisogno di un pettine e della lacca.

Rose e capelli diradati non saranno più visibili se seguiremo questo semplice consiglio dei parrucchieri

Per iniziare dobbiamo individuare la zona di capelli che vogliamo riempire con più volume. Poi con il pettine prendiamo la ciocca e la pettiniamo verso il basso. Ora dovremo realizzare una parziale cotonatura, pettinando la ciocca in senso opposto per immobilizzare i capelli.

In questo modo creeremo un volume che andrà a riempire la zona di capelli radi. Ora possiamo fissare con la lacca, in modo che la nostra acconciatura non si muova. L’effetto ottenuto è molto naturale, niente a che vedere con le cotonature anni ’70 o le acconciature ad alveare.

Con questo semplicissimo metodo possiamo mascherare le zone diradate in cui abbiamo perso i capelli. L’effetto è assicurato e anche molto naturale, nessuno si accorgerà di nulla. In questo modo torneremo ad avere capelli voluminosi e pieni senza vuoti.

Dunque, ecco come rose e capelli diradati non saranno più visibili se seguiremo questo semplice consiglio dei parrucchieri.

