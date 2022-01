La Pinsa è un antichissimo dolce veneto che si prepara in occasione della festa della Befana. La tradizione vuole che la si mangi in compagnia la sera del cinque gennaio. Lo si fa bevendo vin brûlé e intonando filastrocche popolari mentre la sagoma della Befana brucia sul falò.

Questo dolce consiste in una pizza di polenta dolce. La si prepara usando ingredienti diversi a seconda della zona del Veneto, anche se ci sono alcune costanti. Una di queste è l’utilizzo della farina gialla.

Ingredienti per stampo 24 x 24

200 g di farina di mais;

100 g di farina 00;

50 g di uvetta;

20 g di zucca candita;

1 mela;

100 g di fichi secchi;

100 g di zucchero;

1/2 bustina di lievito per dolci;

1 cucchiaino di semi di finocchio;

50 g di cedro candito;

50 g di noci;

150 g di burro;

1 pizzico di sale;

400 ml di latte;

1 bicchierino di grappa.

Meglio non farsi intimorire dalla grande quantità di ingredienti, perché la ricetta è piuttosto semplice da realizzare e consiste in pochi passaggi. Prima di tutto bisogna preparare gli ingredienti: mettere l’uvetta in ammollo nella grappa, tagliare i fichi secchi, sbucciare e affettare le mele, tagliare in cubetti il burro e tritare i gherigli di noce.

In seguito, versare latte e acqua in una casseruola e metterli a bollire. In un’altra casseruola, mettere la farina gialla, la farina bianca, zucchero, sale e lievito e mescolare. Mettere sul fuoco e versare lentamente al suo interno latte e acqua ancora bollenti, mentre si continua a mescolare per evitare la formazione di grumi. Passati quindici minuti, togliere la casseruola dal fuoco. Dunque versare al suo interno tutti gli ingredienti rimanenti e cioè l’uvetta, la grappa in cui la si è messa in ammollo, la frutta candita e i semi di finocchio. Far cuocere il tutto per altri quindici minuti, continuando a mescolare.

Imburrare e foderare uno stampo 24×24, versarvi il composto e livellarlo con l’aiuto di un cucchiaio bagnato. Infine, cuocere in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti. Sfornare la Pinsa della Befana, per poi tagliarla a quadrotti e servirla completamente fredda.