Le persone che soffrono di sudorazione eccessiva sono davvero tantissime. Sempre più cercano rimedi a questo disagio, che al contempo non compromettano la salute della cute. I prodotti chimici, come molti deodoranti spray, spesso aggredisco la pelle senza nemmeno risolvere il problema. Per questo è bene rivolgersi a soluzioni più naturali. Tra queste, alcune delle più efficaci sono alquanto bizzarre, tanto che non tutti sono disposte a provarle. In pochi sanno, per esempio, che il pomodoro è un rimedio contro sudorazione eccessiva e cattivi odori. Chi oserà lavarsi col succo di pomodoro risolverà questo problema davvero fastidioso.

Perché sudiamo troppo?

Cominciamo col dire che sudare è normale e che non possiamo contrastare la sudorazione se rientra nei limiti fisiologici. Poi, però, esiste una condizione di sudorazione eccessiva, chiamata iperidrosi, che colpisce sempre più persone. Si tratta di iperidrosi quando c’è una sudorazione sproporzionate circoscritta ad alcune zone del corpo. Tra queste ci sono le ascelle, le mani, i piedi, la fronte, la schiena, la pancia. Questa sudorazione non è giustificata da uno sforzo fisico o da particolari condizioni climatiche. Le cause sono da ricercare in abitudini malsane, come un’alimentazione sbagliata, una scarsa cura dell’igiene personale o l’accumulo di stress e ansia. Lo stress, infatti, attiva le ghiandole sudoripare che espellono copiose quantità di sudore dall’odore poco gradevole, perché ricco di sostanze grasse. Come anticipato, per evitare questa spiacevole problematica possiamo rivolgersi a un fidato alleato naturale.

PRIME DAY AMAZON 2021

Tantissime super offerte su prodotti di marca CLICCA QUI

Chi oserà lavarsi col succo di pomodoro risolverà questo problema davvero fastidioso

Pochi sanno che il succo di pomodoro è un eccellente alleato contro la sudorazione eccessiva e, soprattutto, un deodorante naturale. Per utilizzarlo al meglio, proviamo ad aggiungerlo all’acqua della vasca da bagno, come fosse un bagnoschiuma. Altrimenti possiamo applicare delle fettine di pomodoro sulle zone interessate (come le ascelle) per circa un quarto d’ora, per poi risciacquare.

Non c’è solo il pomodoro tra i rimedi naturali all’iperidrosi. Anche il limone, la salvia e il bicarbonato regolarizzano il pH della pelle e riducono la sudorazione eliminando gli odori sgradevoli.

Approfondimento

Pochi sanno che dal pomodoro si ricava il miglior antiparassitario naturale per orto e giardino