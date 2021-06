Spesso quando arriva la sera molti di noi non hanno voglia di mettersi a cucinare e prediligono optare per delle ricette fredde e semplici da preparare. Per questo Noi della Redazione proponiamo un antipasto semplice ma particolare e sofisticato che esalta la dolcezza delle albicocche.

Ecco, quindi, come portare in tavola un aperitivo sano, facilissimo da preparare ed estremamente gustoso.

Gli ingredienti necessari

In questo caso essendo uno stuzzichino non servono delle dosi esatte. Si può andare ad occhio tenendo conto del numero di eventuali invitati e di quanta fame si ha al momento.

a) Albicocche, quanto basta;

b) speck, quanto basta;

c) feta o caprino, quanto basta;

d) frutta secca a scelta, quanto basta per la guarnizione.

Prendere delle albicocche di buona qualità e possibilmente biologiche e sciacquarle bene sotto l’acqua.

Asciugare bene la buccia con della carta assorbente e aprirle in due. Togliere i semi interni e buttarli via.

Prendere una pentola e metterla a scaldare sul fuoco. L’ideale è utilizzare quelle per grigliare le bistecche. Appena la piastra si scalda mettere dentro i frutti per alcuni minuti, facendo attenzione a girarli da entrambi i lati.

Una volta estratta aprire una confezione di un formaggio a scelta tra i due che abbiamo messo in lista ingredienti. La sapidità della feta o del pecorino creeranno, infatti, un bel contrasto con il sapore delle albicocche.

Se si sceglie la prima, lavorarla con una forchetta e un goccio d’acqua per renderla più cremosa. Con un cucchiaio riempire l’incavo di ogni metà di albicocca. Tagliare lo speck a striscioline e posizionarlo sopra alla crema.

Decorare, se si desidera, con un qualsiasi tipo di frutta secca dopo averla battuta finemente a coltello.

Ecco pronto un antipasto o uno spuntino veloce, semplice e sicuramente ricercato.

