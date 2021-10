Sono davvero pochissime le persone che non amano i dolci. Abbiamo tutti gusti diversi, ma l’abitudine di “ripulirsi” la bocca con il dolce dopo i pasti accomuna la maggior parte di noi. A maggior ragione se per farlo scegliamo di mangiare dei veri e propri evergreen come l’amata cheesecake. La cheesecake è il dolce perfetto per tutte le stagioni. Ne esistono varianti estive e autunnali, è facile da preparare e regala al palato un’esplosione di sapori. Spesso, però, quando la prepariamo non tutto va come previsto e il risultato dei nostri sforzi è decisamente sotto le aspettative. Non ci facciamo prendere dal panico. Questi 5 comunissimi errori potrebbero distruggere la nostra preziosa cheesecake ma possiamo facilmente rimediare. Riconoscerli in tempo salverà il nostro dolce e ci farà fare sempre ottima figura. E questo indipendentemente dalla variante che andremo a preparare.

Il primo errore che moltissimi commettono è quello della scelta dei biscotti per la base. La ricetta originale prevede il tipo Digestive, grossolani e resistenti anche sbriciolati. Se non li abbiamo a disposizione, possiamo scegliere altri prodotti. L’importante è che resistano se li tritiamo e a contatto col burro. Evitiamo biscotti morbidi come pavesini e savoiardi o biscotti farciti. Non si compatteranno e renderanno la cheesecake una gelatina immangiabile.

Per ottenere una buona cheesecake c’è un solo ingrediente che non possiamo sostituire: il burro. Il burro è l’unico addensante che una volta sciolto potrà tornare solido e tenere insieme la base dei biscotti. Scegliere altri prodotti come olio, yogurt e ricotta potrebbe rivelarsi inutile e ci farà sprecare tempo e denaro.

Il terzo sbaglio molto frequente è diretta conseguenza dei primi due. Se abbiamo sbagliato la scelta dei biscotti e non abbiamo usato il burro, molto probabilmente ci troveremo davanti a un dolce decisamente “molle”. Mai tentare di rimediare abusando della colla di pesce o della gelatina per dolci. Mettere troppa gelatina significa ottenere l’effetto opposto e creare una cheesecake che sembra una gomma da masticare. Quindi rispettiamo i primi passaggi e regoliamo la quantità di gelatina in base alla tipologia di cheesecake che stiamo preparando. Non dovremmo avere problemi e otterremo la giusta consistenza.

La scelta del formaggio e l’importanza dello stampo

Quasi tutte le ricette della cheesecake prevedono l’uso del formaggio Philadelphia come ingrediente principale. Ma viviamo in Italia e i nostri formaggi non hanno nulla da invidiare ai prodotti commerciali. Quindi sperimentiamo e usiamo un altro prodotto spalmabile nostrano. Proviamo con la robiola o con la crescenza. Non ce ne pentiremo.

Abbiamo seguito tutte le indicazioni, rispettato le dosi degli ingredienti e scelto i prodotti giusti. Ma la nostra cheesecake si è disintegrata proprio quando abbiamo provato a portarla in tavola. Molto probabilmente abbiamo sbagliato stampo. Oppure non lo abbiamo preparato bene. Per la cheesecake è perfetto uno stampo rotondo con cerniera apribile di lato. E dobbiamo ricoprire il fondo e i lati con la carta da forno imburrata. Solo così riusciremo a staccarla e a mantenerla intera.

