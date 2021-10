Come spesso ci sentiamo ripetere, una sana alimentazione è fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale.

Ovviamente oltre ad una corretta alimentazione dobbiamo mantenere uno stile di vita sano, integrando anche dell’attività fisica regolare.

Una dieta bilanciata deve essere varia, integrando tutti i nutrimenti necessari e non dimenticando l’importanza della frutta e verdura, possibilmente di stagione.

Un’esplosione di vitamine e minerali è questa succulenta ricetta di pesce che sorprenderà tutti

Il pesce è ricco di proprietà benefiche e nutrienti importanti per il nostro organismo e si presta benissimo a diverse preparazioni culinarie.

In natura ne troviamo di diverse tipologie, per esempio questo pesce potrebbe aiutarci a fare scorta di omega 3 ma molti sottovalutano.

In questo articolo parleremo della trota che troviamo quasi sempre sul banco del pesce.

Questo pesce è molto amato anche dai più piccini grazie al suo caratteristico sapore delicato.

La trota contiene solo 86 calorie per 100 grammi di alimento e 14,7 grammi di proteine che sono importantissime per la nostra salute.

Questo alimento è anche ricco di minerali e di vitamine che lo rendono incredibilmente salutare.

In particolare, quello presente in quantitativi maggiori è il potassio (465 mg per 100 g), minerale che ci aiuta a salvaguardare il nostro benessere cardiovascolare.

Possiamo preparare la trota in diversi modi ma per mantenere la sua leggerezza è ideale cuocerla in forno, insaporendola con pomodorini e olive.

Per prima cosa dovremo pulirla eliminando anche le viscere e successivamente sciacquarla sotto l’acqua corrente.

Procediamo, coprendo il fondo di una teglia con della carta forno, oliamola leggermente e poi adagiamoci la nostra trota.

Ingredienti da inserire nella ricetta

Aggiungiamo delle olive denocciolate secondo il nostro gusto, a seconda del risultato più o meno saporito che vorremo ottenere.

Successivamente prendiamo 6 pomodori e, dopo averli lavati, tagliamoli a cubetti e posizioniamoli nella teglia insieme agli altri ingredienti.

Per donare alla nostra ricetta più sapore potremo aromatizzare il tutto con alcune foglioline di basilico che dovremo prima sminuzzare.

Nel caso avessimo il basilico in balcone o in giardino, potremo conservarlo per tutto l’inverno grazie ad una sensazionale mossa che non tutti conoscono.

Saliamo la trota a piacimento, internamente ed esternamente, aggiungendo poi del pepe nero fino.

A questo punto non resterà che versare nella teglia mezzo bicchiere di vino bianco e metterlo in forno preriscaldato a 180°C per mezz’ora circa.

Passato il tempo necessario per la sua cottura il pesce sarà pronto per essere servito, accompagnato a piacimento con delle patate o delle verdure di stagione.

Varianti

Questa tipologia di pesce si presta benissimo anche per la cottura al cartoccio, dopo averla ripulita, sarà sufficiente richiuderla bene nella carta forno.

Prima di avvolgerla nella carta, però, ricordiamoci di condirla a nostro piacimento, così mentre cuocerà i liquidi di cottura rimarranno all’interno rendendola più gustosa.