Come per tutti gli agrumi, la pianta di limone rischia di soffrire molto a causa delle temperature fredde. Quando gela, poi, il rischio è elevatissimo, dato che i suoi rami possono seccare. Tutto ciò può portare la pianta a morire.

Solo alcune regioni del Sud Italia evitano questo scenario: in Sicilia, ad esempio, gli aranceti sopravvivono bene anche d’inverno. Altrove, per riuscire a far sopravvivere le piante di limone, dovremmo metterle in vaso e non lasciarle esposte alle temperature troppo fredde.

Una veranda sarebbe davvero il massimo, ma non tutti possono permettersi di averla. Tuttavia, non tutto è perduto: ci sono alcuni trucchi che se conosciamo possiamo usare per salvare delle piantine di limone condannate alla morte. Infatti, ecco tutti i segreti per curare e avere la pianta di limone anche in inverno.

Alcune nozioni fondamentali

Per queste piante la temperatura minima non dovrebbe mai scendere sotto i quattro gradi. In caso contrario, possono succedere alcune spiacevoli situazioni. Infatti, se il termometro si attesta tra gli 0 e i 4 gradi, la pianta di limone comincia a perdere le foglie.

Di sicuro in questo stadio la pianta non starà bene, ma non tutto è perduto. Con il bel tempo futuro si potrebbe recuperare abbastanza facilmente. Se la temperatura arriva a -3 gradi, però, il limone perde le foglie e non porterà fiori. Non è ancora morto ma per recuperarsi a pieno servirà tempo.

Sotto i -3 gradi la situazione diventa drammatica: il limone rischia davvero di morire. La sua linfa ghiaccia e i rami si rompono nel giro di poco tempo.

Ecco tutti i segreti per curare e avere la pianta di limone anche in inverno

Per porre rimedio a queste spiacevoli situazioni dovremmo partire dal terreno. In particolare, dovremmo inserire un concime ricco di sostanze organiche per ammendarlo. Se troviamo un concime con micorrize e trichoderma ancora meglio.

In seguito, bisognerebbe prendere la pianta di limone e sistemarla in un luogo all’aperto ma riparato. Pensiamo ad una tettoia o a una pergola, sperando che siano esposte a Sud con la luce del sole che arriva in maniera diretta. Se viviamo in zone ventose, dovremmo evitare di farlo esporre ai venti del Nord come la bora o la tramontana.

Inoltre, dovremmo pacciamare la parte più alta del vaso, magari con della corteccia di conifera. Inoltre, sarebbe opportuno rialzare il vaso anche dal terreno, ad esempio mettendolo su di un’asse in legno.

Infine, se vogliamo garantirgli una protezione totale, potremmo anche coprire la pianta con del telo antigelo o con dei cappucci chiari.

Se viviamo in luoghi in cui le temperature scendono sotto i tre gradi sotto lo zero, dovremmo seriamente prendere in considerazione l’idea di riporre la pianta di limone in una serra.

