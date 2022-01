Le donne veramente appassionate di moda non sono quelle che indossano ogni tendenza in modo impersonale e uguali alle altre. Essere donne ben vestite e alla moda significa offrire la propria chiave di lettura di una certa tendenza. Questo discorso vale anche per i classici “capi senza tempo”, ovvero gli evergreen della moda.

Sicuramente, però, chi non conosce questi 3 modi di indossare il cardigan donna con gli stivali in inverno sbaglia enormemente. Si tratta di 3 modi trendy d’interpretare un must della stagione invernale, perfetto per tutte le età. Attenzione, perché davvero in molte lo indossano nel modo sbagliato sembrando più vecchie.

Un fascino di vissuto dal sapore unico

L’amore per il vintage è qualcosa d’innato. Sono tantissime le donne che amano conferire al look quel fascino di vissuto. Probabilmente anche per questo ritornano di moda questi gioielli del passato che tutte desiderano possedere

Il capo di cui parliamo oggi è proprio un must del vintage, perché si tratta di una tendenza ben assodata nel tempo. Il cardigan, ovvero il maglioncino aderente e caldo con bottoni, è un trend che riappare ogni anno come una certezza.

Eppure, ancora molte non sanno che esistono almeno 3 modi d’indossare il cardigan da donna con originalità e unicità. La moda è pur sempre la personalizzazione di tendenze che, altrimenti, renderebbero ogni donna inutilmente uguale.

Ecco, allora, come rivisitare il cardigan e proporlo in 3 modi veramente glam. Non dimentichiamo, poi, neanche che tra i suoi migliori abbinamenti spopola proprio quello con gli stivali, re indiscussi dell’inverno.

Chi non conosce questi 3 modi di indossare il cardigan da donna con gli stivali in inverno sbaglia enormemente

Il primo modo originalissimo d’indossare un semplice cardigan è quello di alternare i bottoni. Questo significa unire il primo bottone all’asola del terzo e il secondo a quella del quarto. Occorrerà, cioè, saltare un buco e congiungere il bottone a quello successivo. Questa tecnica è detta “a bottoni alterni” e regala un look fresco e giovanile anche al cardigan più vintage.

Altro interessante modo di proporre questo evergreen è trasformandolo in una sorta di top incrociato. Indossiamo, un dolcevita sotto al cardigan, prendiamo le 2 estremità del cardigan e, senza abbottonarlo, allacciare i 2 lembi dietro la schiena.

L’ultima idea consiste nel portarlo sottosopra, ovvero nell’indossarlo volutamente al contrario, con l’abbottonatura sulla schiena. Poi, far scendere le spalline per realizzare uno scollo a barca. Questo terzo metodo è perfetto per ragazze più giovani.

