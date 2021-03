La Redazione di Moda di ProiezionidiBorsa aveva già scritto, in questo articolo, sui maggiori errori di bellezza che invecchiano di almeno 10 anni. Oggi intende fornire qualche consiglio alle proprie Lettrici sull’utilizzo del cardigan, un capo ancora adatto come capo spalla per il periodo primaverile. In molte indossano questo capo d’abbigliamento nel modo sbagliato sembrando più vecchie. Con pochissime accortezze è però possibile rendere il cardigan molto più spiritoso.

Un maxi-cardigan

Il primo modo d’indossare il cardigan senza sembrare più vecchie è prenderlo over-size e usarlo come se fosse un vestito. Un cardigan sopra il ginocchio in tinta pastello è una giusta soluzione per essere alla moda e guadagnare qualche anno in meno. Basterà impreziosirlo con i giusti accessori e indossarlo con una décolleté che richiami il colore di bottoni o cuciture.

Con la cinta stretta in vita

Un secondo modo d’indossare correttamente un cardigan senza sembrare uscite direttamente dagli anni ’60 è abbottonarlo appena e chiuderlo con una cintura in vita. Delineare il punto vita con una cintura stretta è sempre una scelta vincente per sembrare immediatamente più giovani. Sotto il cardigan semi aperto, un vestito o una meravigliosa gonna a ruota coroneranno il look.

Per un look più audace

Per le donne non troppo avanti con gli anni, esiste anche un modo davvero particolare d'indossare il cardigan.

Basterà utilizzarne uno non troppo corto, magari sopra a un paio di jeans e la scarpa adatta. Bisognerà abbottonare solo qualche bottone e lasciare il cardigan semi aperto.

Sotto, suggeriamo d’indossare una bralette, una sorta di reggiseno in pizzo senza imbottitura e molto elegante. Questo capo d’intimo nasce proprio per rimanere a vista sotto una maglia particolarmente scollata.

Qualche ultimo consiglio

Suggeriamo sempre di scegliere accuratamente colori e tessuti. Molte non lo sanno o non prestano semplicemente la giusta attenzione. Colori e tessuti sono ciò che fa realmente la differenza in termini di età.

Scegliere colori spenti e tessuti pesanti o troppo vintage fanno sembrare molto più avanti con l’età. Al contrario, i colori pastello o le tinte tenue e in armonia con il proprio incarnato ringiovaniscono di molti anni. Attenzione anche agli accessori, perché il giusto accessorio non dovrebbe ne aggiungere né togliere anni d’età.