Dovremmo sempre fare attenzione alla nostra alimentazione quotidiana e mantenere una dieta sana ed equilibrata.

Non bisogna inoltre sottovalutare l’importanza della frutta e della verdura, specie quella di stagione che non dovrebbe mai mancare nei pasti principali.

Per esempio, per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario basterebbe questo gustosissimo ortaggio molto apprezzato anche dai più piccoli.

Anche I legumi sono importantissimi per il nostro organismo e si possono abbinare perfettamente a diverse pietanze ed alle insalatone miste che tanto amiamo.

Non tutti però sanno come ammorbidirle e renderle più digeribili ed è per questo che potrebbe essere utile conoscere i seguenti trucchetti.

Ecco come rendere i ceci morbidissimi e digeribili grazie a questo ingrediente che alcuni hanno già in casa

I legumi sono ricchi di proprietà benefiche ed è per questo che non dovrebbero mai mancare dalla nostra alimentazione.

È sorprendente sapere che per fare scorta di antiossidanti e abbassare i trigliceridi potrebbe esserci d’aiuto questo apprezzatissimo legume che non tutti mangiano.

I ceci sono legumi generalmente molto apprezzati grazie al loro gusto delicato e sfizioso.

Se li acquistiamo secchi dovremo metterli a mollo per circa 12 ore, ricordandoci però che sarà necessario cambiare l’acqua a metà del tempo.

Trascorse tutte queste ore dovremo sciacquarli e metterli sul fuoco a cuocere in una pentola colma di acqua fredda.

A piacimento potremo aggiungere un rametto di rosmarino e uno spicchio d’aglio che ci garantiranno maggior sapore.

Al momento dell’ebollizione basterà eliminare l’aglio e versarci i ceci, per poi chiudere il coperchio della pentola.

Ricordiamo che il fuoco deve essere molto basso ed optare per una cottura il più possibile lenta per ottenere la giusta morbidezza.

Proprio per garantire ai ceci una consistenza morbida sarà utile versare in acqua anche dell’alga kombu, un ingrediente che alcuni hanno già in casa.

Normalmente dovremmo cuocerli in questo modo per circa quattro ore ma non sempre la tempistica è uguale, bisognerà semplicemente controllare ogni due ore.

Suggerimenti

Per chi ha poco tempo a disposizione sarebbe consigliato utilizzare una pentola a pressione perché dovrebbe ridurre di molto il tempo di cottura.

Inoltre, è bene sapere che i condimenti come il sale andrebbero aggiunti a fine della cottura perché altrimenti rischieremo di compromettere il risultato.

